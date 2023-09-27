Уголовное дело возбудили в Москве из-за драки безбилетника с контроллерами

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По данным ведомства, 26 сентября мужчину задержали в общественном транспорте за безбилетный проезд. Он начал конфликтовать с двумя сотрудниками Мосгортранса и подрался с ними. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по горячим следам. Во время расследования они выяснили, что он, в том числе, находился в стране незаконно.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации („Применение насилия в отношении представителя власти“)», - уточнили в СК.

Ранее пьяный москвич разбил бутылку в вагоне метро и ранил двух пассажиров. Против него возбудили дело о хулиганстве и отправили его под домашний арест.

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