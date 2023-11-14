Уголовное дело возбудили в Ленобласти после избиения школьницы, занявшей детские качели

По данным правоохранителей, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Они поочередно нанесли удары девочке-подростку. Против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Молодого человека, напавшего на девушку, задержали 13 ноября. По словам очевидца, юноша и его тетя сделали занявшей детские качели школьнице замечание, на что та якобы отреагировала агрессивно.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Подробности избиения девочки выясняются. Поводом для проверки послужило видео, на котором парень в черной куртке бил школьницу ногами и руками.