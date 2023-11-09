Уголовное дело возбудили против злостного нарушителя ПДД в Москве

Выяснилось, что он не имел права управлять автомобилем. В прошлом году мужчина уже получал административный штраф за это правонарушение. В настоящий момент его арестовали на 15 суток.

Водителя задержали 8 ноября в Абрикосовом переулке, блокировав проезд. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что владелец иномарки совершил около 170 административных правонарушений в течение 2023 года.

Мотоцикл Kawasaki за 150 тысяч рублей конфисковали у повторно севшего за руль пьяным москвича. Ранее он уже совершал подобное преступление. Мотоциклисту выписали штраф, но он его не выплатил и не сдал водительское удостоверение.