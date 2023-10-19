Уголовное дело возбудили против создателя «Масяни» за призывы сдаться ВСУ
СК России возбудил уголовное дело против мультипликатора Олега Куваева за видеоролик с Масяней в поддержку ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело - по статье „Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства“», - сказано в публикации.
В материале отметили, что мультипликатор нарисовал видеоролик, где Масяня призывает военных России сдаваться в плен украинским войскам при помощи сайта, созданного при поддержке киевского режима. При этом сам Куваев сейчас живет в Израиле.
Ранее жителя Курганской области задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской организацией. По версии следствия, мужчина получал с Украины задания на электронную почту. Поручения содержали диверсионную и подрывную работу, сбор информации об МВД, ФСБ и Росгвардии.