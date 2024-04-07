Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

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Газовый баллон взорвался 6 апреля, когда в двухэтажном доме устанавливали натяжной потолок. Взрывом разрешило две стены, пожар охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Один человек скончался, двое получили травмы. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона. Из подъезда эвакуировали троих детей и пятерых взрослых. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.