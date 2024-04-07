07 апреля 2024, 10:59

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

Пресс-служба МЧС
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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлате в Татарстане, сообщили в пресс-службе Следкома России. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Газовый баллон взорвался 6 апреля, когда в двухэтажном доме устанавливали натяжной потолок. Взрывом разрешило две стены, пожар охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Один человек скончался, двое получили травмы. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона. Из подъезда эвакуировали троих детей и пятерых взрослых. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.

Уголовное дело Пожары Татарстан Взрывы Россия Следственный комитет России
06 апреля 2024, 23:16
Против подбросивших Голунову наркотики экс-полицейских подали иск на 1,5 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с бывших полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале «ВЛагерь».

«Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», - объяснил юрист.

Он также обнародовал фотографию материалов дела, согласно которой ведомство намерено получить с осужденных требуемую сумму в равных долях.

В июне 2023 года сообщалось, что троих экс-полицейских выпустят из тюрьмы. Суд заменил им наказание на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН.

Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Правоохранители во время обысков якобы нашли в рюкзаке журналиста свертки с наркотиками, а затем «обнаружили» запрещенные вещества в его квартире.

Дело Голунова вызвало резонанс.

Наркотики Суд Деньги
06 апреля 2024, 19:16
Житель Ивановской области накачал годовалого сына наркотиками
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Жителя Кинешмы заподозрили в покушении на убийство малолетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.

По версии следствия, 31-летний житель Кинешмы ввел в организм годовалого сына наркотик. Мальчик потерял сознание, его доставили в больницу, а затем поместили в реанимацию. Мать ребенка в это время была на работе.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. С места преступления изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Как выяснилось, подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление запрещенных веществ».

Ранее двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем ненадолго, а затем на прогулке заметила, что девочка ведет себя странно. Родительница вызвала бригаду скорой помощи.

Наркотики Уголовное дело Убийства Дети Россия Мужчины
06 апреля 2024, 19:04
Гендиректора «Телеспорт груп» Макаренко отправили под домашний арест
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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему инкриминировали махинации, связанные с трансляцией спортивных мероприятий.

Подозреваемого отправили под домашний арест на 30 суток - до 4 мая 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об аресте имущества блогера Аяза Шабутдинова. Деньги на банковских счетах молодого человека, а также его сбережения, которые правоохранительные органы изъяли во время обысков, арестовали.

Подозреваемого оставили в СИЗО до 16 апреля. Ранее ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд Мошенничество Аресты Деньги Москва
06 апреля 2024, 17:57
Организатора ячейки «Свидетели Иеговы» арестовали в Петрозаводске
Пресс-служба Следственного комитета
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Жителя Петрозаводска заподозрили в том, что он участвовал в деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Республике Карелия.

По данным правоохранителей, мужчина с 2021 по 2024 годы руководил ячейкой организации. Он привлекал новых людей, а также проводил коллективные собрания, в рамках которых обсуждали идеологию и запрещенную литературу.

Главу ячейки задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело. Россиянин не признал вину и отказался давать показания. Суд арестовал подозреваемого.

В марте Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор девятерым участникам организации «Свидетели Иеговы»*. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Уголовное дело Суд Россия Мужчины

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