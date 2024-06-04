Уголовное дело возбудили после высадки участников СВО из такси в Москве

Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости», пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости» , пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

По данным ТРК «Липецкое время» , сотрудники полиции задержали семерых школьников в возрасте от 14 до 16 лет по заявлениям двух пострадавших, на которых они напали. В ходе допроса один из участников банды рассказал, что все избиения снимали на видео, которые выкладывали на специально созданном канале.

Материалы правоохранители направили в областной главк СК для принятия решений о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА «Новости», главарем банды оказался 15-летний сын местных предпринимателей. Мальчик увлекается боксом и, по всей видимости, отрабатывал удары на потенциальных жертвах.

Сам юноша, узнав, что его личность раскрыли заявил, что не боиться уголовного преследования и готов рассказать полиции, что сам снимал видео с нападениями.

На эту историю обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. Но пока в отношении только лидера группировки.

По данным следствия, 1 мая подозреваемый силой отобрал у 14-летнего подростка три тысячи рублей. Суд отправил юношу под домашний арест. Остальные участники нападений находятся на свободе.

Горожане заявили, что уже получили угрозы со стороны одной из диаспор. Пострадавшие опасаются, что дело могут спустить на тормозах и подростки вернутся на улицы.

Сегодня же в распоряжении 360. гu оказалось видео из Казани, где подросток напал и избил лишившегося ног участника специальной военной операции. Редакция выяснила, что драка произошла в микрорайоне Юдино. Конфликт возник из-за недопонимания и подросток требовал от участника СВО извинений.