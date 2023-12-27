27 декабря 2023, 09:15

Уголовное дело возбудили после убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней матери участника спецоперации в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Об убийстве стало известно накануне. Как писали СМИ, женщина признавалась сыну, что хочет развестись с мужем, поскольку влюбилась в уроженца Средней Азии. Предположительно, ее новый возлюбленный вместе с младшим братом и совершили преступление, а затем решили избавиться от тела по частям. На камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, выносящих странный пакет. Источник «360» указал, что один из подозреваемых уже покинул Россию.

Подозреваемых - двух граждан Узбекистана 22 и 37 лет - объявили в розыск. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

Уголовное дело Убийства Татарстан СК РФ Следственный комитет России
27 декабря 2023, 03:33
Число тяжких преступлений среди мигрантов выросло в 2023 году
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. Об этом он рассказал на совещании, посвященном предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений. Материалы с мероприятия опубликовали на сайте СК РФ.

«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», - отметили в ведомстве.

По информации СК России, в 2023 году следственные подразделения расследовали 136 тысяч преступлений, 68 тысяч из которых - тяжкие или особо тяжкие.

Ранее трех мигрантов осудили за участие в схеме сбыта наркотиков в Тюменской области. Фигуранты организовали группу для распространения запрещенных веществ. Очередную партию с наркотиками они унесли из тайника в Курганской области. Во время обысков у подозреваемых нашли 500 граммов героина. В итоге двое злоумышленников получили по девять лет заключения под стражу, а третий - 11 лет.

Мигранты Преступления СК РФ
26 декабря 2023, 23:59
Полковнику Росгвардии запросили 7 лет тюрьмы после поставки комплексов для Крымского моста
РИА «Новости»
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Государственное обвинение запросило для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова семь лет заключения. Его обвинили в отправке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, передала Газета.ru.

Кроме этого, прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград, а также запретить Волкову занимать руководящие посты на протяжении трех лет после окончания наказания. При этом сам подозреваемый не признал вину.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в суд поступило дело Волкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время обеспечения обороны моста в Крыму. Как выяснило следствие, он закупил комплексы «Орел-БПЛА» для защиты сооружения от дронов. Сумма закупки составила 400 миллионов рублей.

Однако купленные средства не могли противостоять технике противника по своим характеристикам. В итоге объекты остались незащищенными должным образом.

Правоохранительные органы задержали Волкова в марте в своем кабинете в Москве.

Суд Беспилотники Крымский мост Крым Деньги
26 декабря 2023, 20:33
Суд заочно арестовал экс-адвоката Фургала за покушение на мошенничество
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Довгия, бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Против него выдвинули обвинения в попытке мошенничества, сообщило РИА «Новости».

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Довгия на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России», - рассказали агентству в суде.

Довгия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, мошенничество». Довгий находится в международном розыске.

В середине ноября Московский областной суд признал законным приговор Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Жалобу защиты оставили без удовлетворения.

Задержания Суд Преступления Мошенничество Россия
26 декабря 2023, 19:33
Двое иностранцев в Набережных Челнах убили и расчленили женщину
Телеканал «360»
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Двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении «360».

На кадрах видно, как двое мужчин зашли в лифт с большим синим пакетом и спортивной сумкой. Другая камера засняла злоумышленников на улице. По данным источника «360», один из предполагаемых убийц успел покинуть Россию.


Telegram-канал Mash сообщал, что иностранцы расчленили мать участника спецоперации. Женщина рассказала сыну, что решила развестись с мужем, так как влюбилась в уроженца средней Азии. Вскоре родственнику дали отпуск, и он поехал к матери, но встретили его брат и отец. Члены семьи стали разыскивать женщину и обратились в полицию. По камерам правоохранители засекли двух неизвестных со странными пакетами.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались возлюбленный матери и его 27-летний брат. По информации издания, они расправились с женщиной и избавились от трупа по частям. Затем иностранцы ограбили квартиру.

Накануне в Московской области вынесли приговор по делу об убийстве человека ради хищения его квартиры. Двум обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы.

Убийства Женщины Россия Полиция

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