Уголовное дело возбудили после убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Об убийстве стало известно накануне. Как писали СМИ, женщина признавалась сыну, что хочет развестись с мужем, поскольку влюбилась в уроженца Средней Азии. Предположительно, ее новый возлюбленный вместе с младшим братом и совершили преступление, а затем решили избавиться от тела по частям. На камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, выносящих странный пакет. Источник «360» указал, что один из подозреваемых уже покинул Россию.

Подозреваемых - двух граждан Узбекистана 22 и 37 лет - объявили в розыск. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.