18 ноября 2023, 19:13

Уголовное дело возбудили после стрельбы у банка в центре Москвы

РИА «Новости»
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Уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и хищения денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники вели стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, нападавшие похитили порядка 300 миллионов рублей.

«По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело», - заявили в МВД.

Накануне в пятницу неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле марки Mercedes. В результате нападения один человек пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.

Ограбление со стрельбой в центре Москвы попало на видео. Прокуратура взяла на контроль установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

Уголовное дело Стрельба Ограбления Москва 2023
18 ноября 2023, 18:31
Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста
pxhere.com
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Хорошевский районный суд вынес меру пресечения студентке Московского городского психолого-педагогического университета за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

В материалах дела указано, что 18-летняя студентка в октябре 2022 года в своем Telegram-канале разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста. Сотрудники Следственного комитета сочли, что в публикации содержится оправдание терроризма.

Девушка признала свою виную. Следствие попросило отправить студентку в СИЗО, но суд избрал наказание в виде домашнего ареста.

«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года», - заявили в суде.

Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма врачу-рентгенологу. Его отправили под домашний арест до 31 декабря 2023 года.

Суд Терроризм Москва 2023
18 ноября 2023, 13:54
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества против мужчины, который пытался потушить Вечный огонь. Он подозревается в реабилитация нацизма, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что пьяный 49-летний житель столицы в субботу на площади Победы решил осквернить символы воинской славы России.

Он принес на Поклонную гору заранее приготовленную пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью и залил Вечный огонь. Также он начал разбрасывать памятные венки.

Подозреваемого привезли к следователю на допрос. После этого ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.

Ранее чебаркульские полицейские нашли школьниц , которые использовали для жарки Вечный огонь в парке Победы. Правоохранительные органы связались с родителями подростков, на них составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Вандализм Москва 2023
18 ноября 2023, 10:37
Один их самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу после 24 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости», его признали виновным в нескольких убийствах.

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости» , его признали виновным в нескольких убийствах.

Саша Солдат - бывший морпех, после службы он попал в Ореховскую преступную группировку, где был на хорошем счету. По версии следствия, мужчина убил около 30 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Одним из самых громких в его «карьере» было убийство другого киллера - Александра Солоника, известного как Македонский. Александр Пустовалов владел рукопашным боем, всеми видами огнестрельного оружия и отличался тем, что хладнокровно убивал людей. За это ему и дали прозвище Солдат.

«Я же солдат, а солдаты должны убивать», - говорил он.

При этом сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в задержании киллера, вспоминали, что у Александра хороший, аналитический склад ума. Но мужчина выбрал не тот путь для применения навыков.

Как писали «Аргументы и факты» , Саша Солдат убивал даже женщин. Его знакомые говорили о том, что он считал себя «чистильщиком», ведь убивал бандитов. Для преступника, так как он считал себя солдатом, важно было кому-то служить. Он словно не совсем осознавал, что делает. Своих жертв он расстреливал, душил, расчленял и сжигал, сообщал РЕН ТВ.

Мужчине очень долго удавалось выходить сухим из воды. Существует версия, что он сам захотел в тюрьму, потому что устал от убийств. Солдата задержали в ноябре 1999 года, в тюрьме он провел 24 года. Там он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

После выхода на свободу Александр в течение трех лет должен будет два раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено покидать город, в котором он живет, выходить ночью на улицу.

У мужчины, по данным СМИ, есть жена и ребенок в Москве, но он хочет увезти их подальше от столицы, начать новую жизнь с семьей.

Ранее главарю крупнейшей в России банды по прозвищу Джако запросили пожизненный срок. По версии следствия, в 2012–2013 годах подчиненные ему люди совершили шесть убийств в Северной Осетии. Всего на счету группировки около 60 кровавых преступлений, в том числе над бизнесменами, чиновниками и силовиками.

Убийства Тюрьмы Россия
17 ноября 2023, 18:42
Московский суд приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии
РИА «Новости»
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Иностранца, обвиненного в контрабанде золота в составе организованной группы, приговорили в Москве к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимый был членом организованной группы, которая в августе 2022 года решила незаконно вывезти слитки золота за границу. Часть преступников под видом вылетающих в Ереван прошла со слитками через «зеленый коридор» в международный зал аэропорта Внуково. Другие злоумышленники прошли таможенный контроль с пустыми ручными сумками. Они встретились в нейтральной зоне аэропорта, где обменялись багажом.

Следователи изъяли у членов группировки 155 килограммов золота общей стоимостью свыше 543 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, учитывая позицию прокурора.

Ранее в рюкзаке китайца в аэропорту Домодедово нашли часы за шесть миллионов рублей.

Суд Контрабанда Преступления Аэропорт Внуково Москва 2023

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