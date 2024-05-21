21 мая 2024, 22:50

Уголовное дело возбудили после стрельбы и поножовщины на юге Москвы

РИА «Новости»
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Московские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в столице. В результате конфликта пострадали два человека.

Пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины, уточнила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Группа мужчин, находясь на улице Медынской в городе Москве, в ходе конфликта произвела выстрелы, предположительно, из травматического оружия в сторону своих оппонентов, а также применили нож. После чего скрылись с места происшествия», - сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, а также допрашивают свидетелей. Принимаются меры, чтобы установить всех участников конфликта.

До этого в столичном ГУ МВД заявили, что в перестрелке участвовали 15 человек, есть задержанные. По информации московской прокуратуры, во время драки прозвучало не менее трех выстрелов, причем ведомство отметило, что стрелявшие действовали по предварительному сговору.

Ранее очевидец драки сообщил, что сначала группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне недалеко от проезжей части. Потом он услышал звуки, похожие на выстрелы. После этого одного из драчунов занесли в машину, которая уехала, другие мужчины разбежались.

Уголовное дело Стрельба Преступления Поножовщины Следственный комитет России Москва
21 мая 2024, 21:58
Замдиректора завода ОПК задержали в Брянской области
Пресс-служба Следственного комитета
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ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его подозревают в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.

«Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению акционерного общества <…> с мая 2019 года по сентябрь 2023 года незаконно получил от представителей коммерческих организаций денежные средства в общей сумме более 490 тысяч рублей», - сообщило следственное управление СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, деньги переводились на банковскую карту подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах». Суд избрал ему меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий.

В следственном управлении добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания.

Ранее главного борца с коррупцией по Свердловской области задержали в Екатеринбурге.

Уголовное дело Коррупция СК РФ
21 мая 2024, 18:44
Серийного убийцу из Кузбасса отправили на принудительное лечение
РИА «Новости»
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Кузбасский суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, который зарезал 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

«Суд в Кемерове вынес постановление о применении мер медицинского характера против Александра Спесивцева, совершившего убийство двух и более лиц с особой жестокостью», - отметили в ведомстве.

Суд установил, что Спесивцев в период с марта по сентябрь 1996 года глумился над потерпевшими с особой жестокостью, причинял им физические мучения, удерживал их в квартире в Новокузнецке. Он убил 15 человек множественными ударами колюще-режущим предметом, 11 человек из них были несовершеннолетними.

«С учетом участвующего в процессе прокурора суд применил принудительную меру медицинского характера в отношении Спесивцева в виде принудительного лечения в медицинской организации», - добавили в прокуратуре.

Ранее СК завел уголовное дело после убийства женщины в Норильске.

Уголовное дело Убийства Суд
21 мая 2024, 16:14
Сбежавший с краденой сумкой петербуржец попал под машину
РИА «Новости»
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Мгновенная расплата настигла петербургского грабителя, укравшего чужую сумку с одеждой в одном из городских кафе. Во время бегства злоумышленник попал под машину.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, преступление мужчина совершил в июле прошлого года. Бесхозную сумку с одеждой он забрал из заведения общественного питания на Заневском проспекте.

Вместе с добычей грабитель перебегал дорогу и попал под машину. В сознание он пришел только в больнице, где его задержали сотрудники полиции. Против злоумышленника завели уголовное дело о краже. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев.

Полгода колонии общего режима назначил белгородский суд мастеру по аварийному вскрытию замков. Специалист использовал свои навыки для кражи ювелирных украшений и денег из квартир горожан.

Санкт-Петербург Суд Прокуратура РФ Кражи
21 мая 2024, 15:10
Мужской бордель в сауне накрыли в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы накрыли сауну, где мужчины за деньги оказывали интим-услуги. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

В заведение нагрянули правоохранители. Как отметил собеседник агентства, мужской бордель устроили в клубной сауне «Казанова», которая находится в Малом Каретном переулке.

По словам собеседника агентства, девять человек для разбирательств доставили в полицейский отдел. На странице заведения в социальной сети «ВКонтакте» указано, что клубная сауна доступна «только для мужчин».

Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители нагрянули в заведение с проверкой в ночь на 19 мая. Внутри находились восемь человек от 20 до 42 лет. Мужчины признались, что за денежное вознаграждение оказывают интимные услуги клиенткам.

В Уфе местный житель лишился 40 тысяч рублей. Он хотел получить интим-услуги и перевел сумму мошенникам.

Мужчины Деньги Москва

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