Уголовное дело возбудили после стрельбы и поножовщины на юге Москвы

Пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины, уточнила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Группа мужчин, находясь на улице Медынской в городе Москве, в ходе конфликта произвела выстрелы, предположительно, из травматического оружия в сторону своих оппонентов, а также применили нож. После чего скрылись с места происшествия», - сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, а также допрашивают свидетелей. Принимаются меры, чтобы установить всех участников конфликта.

До этого в столичном ГУ МВД заявили, что в перестрелке участвовали 15 человек, есть задержанные. По информации московской прокуратуры, во время драки прозвучало не менее трех выстрелов, причем ведомство отметило, что стрелявшие действовали по предварительному сговору.

Ранее очевидец драки сообщил, что сначала группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне недалеко от проезжей части. Потом он услышал звуки, похожие на выстрелы. После этого одного из драчунов занесли в машину, которая уехала, другие мужчины разбежались.