Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за падения льда в Люберцах

В ведомстве напомнили, что 20 декабря четыре человека получили травмы из-за падения снега и наледи с крыши здания в Люберцах. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег», - сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Правоохранители выяснят, кто отвечал за содержание крыши здания и уборку снега. Ведомство также призвало отвечающих за эти вопросы в регионе принять меры, чтобы не допускать аналогичных случаев.

Глыба льда рухнула с крыши здания в Люберцах на людей, стоявших в очереди. После происшествия госпитализировали трех пострадавших.