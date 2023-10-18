Уголовное дело возбудили после ранения мужчины в московском ТЦ

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По данным столичного главка Следственного комитета России, инцидент произошел утром 18 октября 2023 года в торговом центре на улице Михневская. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры с незнакомцем он достал огнестрельное оружие и не менее трех раз выстрелил в своего оппонента.

«Фигурант <…> произвел не менее трех выстрелов в область головы и туловища потерпевшего», - сообщили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу. Злоумышленника быстро нашли и задержали. Им оказался 35-летний уроженец Азербайджана.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Вопрос о заключении нападавшего под стражу рассмотрят в ближайшее время.

Ранее работники одного из торговых центров в Москве ТЦ подрались из-за пробников духов.