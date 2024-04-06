Уголовное дело возбудили после прорыва дамбы в Орске
Уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности возбудили после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Задержанный отметил, что сожалеет о своем поступке и хочет принести ему извинения. Такое заявление фигурант уголовного дела сделал на выездном закрытом заседании суда в больнице. Подозреваемого при задержании ранили, поэтому он сейчас находится в госпитале.
Мужчине задали вопрос о том, готов ли он извиниться перед главой Мурманской области. Сначала подозреваемый, ответил «нет», но позже согласился и признался, что не услышал вопрос с первого раза.
«Да, да, да, конечно, сделаю», - подтвердил мужчина.
Чибис 4 апреля получил ножевое ранение в живот , губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. В покушении на него подозревают 42-летнего жителя Апатитов.
На допросе задержанный признался , что напал на губернатора из-за личной неприязни.
По данным журналистов, 41-летний руководитель и его 52-летний подчиненный выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух машинах. После этого мужчины перестали выходить на связь, их родные обратились в правоохранительные органы.
Поздно вечером 4 апреля примерно в пяти километрах от хутора в реке Сал нашли машину начальника. В багажнике автомобиля находился труп владельца. Тело было обезображено - мужчине перерезали горло и отрезали оба уха.
В этой же реке нашли второй автомобиль, но внутри никого не обнаружили. Поиски рабочего продолжают. Следователи возбудили уголовное тело.
Еще одно зверское убийство случилось в октябре прошлого года. В заброшенном здании Барнаула нашли обезображенное тело женщины, которой отрезали грудь и вспороли живот.
Злоумышленника нашли в Новолакском районе республики. Им оказался 27-летний житель Хасавюртовского района. В ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета.
Как ранее сообщили в СК по региону, подозреваемый на первом этаже общежития в Каспийске попытался изнасиловать девочку. Ребенок стал кричать и позвал на помощь взрослых. В итоге нападавший замешкался, школьница воспользовалась моментом, выбралась из плена и убежала.
Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Новой Москве за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку. Злоумышленник убедился, что родителей жертвы нет дома, проник в жилище и уволок подростка в баню. Школьница смогла вырваться из рук нападавшего, запереться в другой комнате и вызвать полицию.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали агентству.
Тургенева уволили из органов. Его и старшего инспектора по вопросам миграции задержали по подозрению в том, что они могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».
Ранее МВД России разработало законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции. В министерстве предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда.