17 января 2024, 16:59

Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах

РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после пожара, который произошел 17 января на заводе в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в одном из цехов ООО «Шахтинский полиэфирный завод» произошел пожар. Сотрудники СК уже начали устанавливать обстоятельства случившегося и приступили к допросам очевидцев. Правоохранители также проверят документы по технике безопасности и охране труда.

Возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Огонь распространился на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадали 10 человек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.

Шахты Уголовное дело Пожары
17 января 2024, 12:38
Пьяный хабаровчанин избил женщину, снес окно машины скорой помощи и попал на видео
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В Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу, а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел. Видео нападения оказалось в распоряжении «360».

Мужчина выпил и избил свою сожительницу в районе Совхозной улицы. Когда к ней приехала скорая, он переключился на фельдшера. Управление Росгвардии по Хабаровскому краю сообщило, что хабаровчанин оскорблял медиков, угрожал им и мешал работать.

Потерпевшую решили госпитализировать. Мужчина сначала пытался открыть дверь машины скорой помощи, но ее заперли. Тогда он выбил стекло и несколько раз через окно замахнулся на медиков. Водитель нажал на тревожную кнопку вневедомственной охраны. К тому времени дебошир ушел, но его разыскали и задержали.

«При сопровождении в патрульный автомобиль он оказал активное сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. В соответствии с действующим законодательством для задержания подозреваемого росгвардейцы применили физическую силу и специальные средства», - сообщила пресс-служба.

Мужчину увезли в отдел полиции, где установили его личность и допросили. Выяснилось, что 42-летнего хабаровчанина уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Правоохранители начали проверку.

В Челябинске мужчина пнул фельдшера скорой помощи ногой в грудь. Росгвардейцы передали его полицейским.

Скорая помощь Видео Росгвардия Избиения
17 января 2024, 12:01
Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков
РИА «Новости»
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Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков, задержанных за избиения людей в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых , задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России , одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», - указали в прокуратуре Белгородской области.

Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура РФ Преступления Избиения
17 января 2024, 09:29
Большинство участников подростковой банды в Белгороде задержали
РИА «Новости»
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На прохожих в Белгороде нападали шесть человек. Пятерых из них задержали, сообщил РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», - сообщил он.

Надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки, которую устроило УМВД России по Белгороду.

В интернете опубликовали видео, на которых группа подростков оскорбляла и нападала на прохожих. Личности хулиганов установили. По информации Следкома, один из участников банды - 17-летний азербайджанец. По фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды возбудили уголовное дело.

Аналогичное преступление расследовали в Санкт-Петербурге. Подростки нападали на прохожих у метро и в торговых центрах , снимали избиения на видео и выкладывали в интернет. Подозреваемых задержали, в том числе администратора канала с роликами и предполагаемого главаря.

Драки Прокуратура РФ Мигранты Школьники
17 января 2024, 04:19
Педагогов якутского интерната обвинили в истязании детей
Freepik
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Следователи возбудили уголовное дело об истязании воспитанников специальной школы-интерната для неслышащих в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.

По версии следствия, жертвами педагогов стали две воспитанницы интерната 2003 и 2011 годов рождения. Первой они причиняли физические и психические страдания в период с 2009 по 2017 год, второй - с 2022 по 2024 год.

Якутская коррекционная школа-интернат для неслышащих детей оказалась в центре скандала летом 2023 года, когда одна из педагогов записала видео, на котором воспитанники жаловались на постоянные унижения и оскорбления со стороны другой учительницы.

В октябре 2023 года Октябрьский суд Новосибирска арестовал двух воспитательниц частного детсада , которых обвинили в жестоком обращении со своими подопечными. По данным следствия, женщины систематически избивали и истязали дошкольников. От их рук пострадали 10 детей.

Уголовное дело Якутия Суд Дети Россия

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