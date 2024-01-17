Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах

В Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу, а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел. Видео нападения оказалось в распоряжении «360».

Мужчина выпил и избил свою сожительницу в районе Совхозной улицы. Когда к ней приехала скорая, он переключился на фельдшера. Управление Росгвардии по Хабаровскому краю сообщило, что хабаровчанин оскорблял медиков, угрожал им и мешал работать.

Потерпевшую решили госпитализировать. Мужчина сначала пытался открыть дверь машины скорой помощи, но ее заперли. Тогда он выбил стекло и несколько раз через окно замахнулся на медиков. Водитель нажал на тревожную кнопку вневедомственной охраны. К тому времени дебошир ушел, но его разыскали и задержали.

«При сопровождении в патрульный автомобиль он оказал активное сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. В соответствии с действующим законодательством для задержания подозреваемого росгвардейцы применили физическую силу и специальные средства», - сообщила пресс-служба.

Мужчину увезли в отдел полиции, где установили его личность и допросили. Выяснилось, что 42-летнего хабаровчанина уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Правоохранители начали проверку.

В Челябинске мужчина пнул фельдшера скорой помощи ногой в грудь. Росгвардейцы передали его полицейским.