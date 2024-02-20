Уголовное дело возбудили после покушения у гимназии в Санкт-Петербурге

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Утром 20 февраля незнакомец выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, а потом скрылся. Потерпевший выжил, его срочно госпитализировали. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

Мотивы преступника не установили. Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

Стрельба произошла у гимназии № 622 на Выборгском шоссе, «360» показал работу оперативников. По одной из версий, выстрел в затылок получил водитель адвоката, уроженец Узбекистана. Киллер якобы перепутал мужчин. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.