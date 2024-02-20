Уголовное дело возбудили после покушения у гимназии в Санкт-Петербурге
На Выборгском шоссе выстрелили в голову 42-летнему мужчине. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
Утром 20 февраля незнакомец выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, а потом скрылся. Потерпевший выжил, его срочно госпитализировали. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы.
Мотивы преступника не установили. Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».
Стрельба произошла у гимназии № 622 на Выборгском шоссе, «360» показал работу оперативников. По одной из версий, выстрел в затылок получил водитель адвоката, уроженец Узбекистана. Киллер якобы перепутал мужчин. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.