27 октября 2023, 17:15

Уголовное дело возбудили после покушения на Олега Царева

РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело после покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В заявлении указали, что дело завели по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Возбудить уголовное дело после покушения на Царева также поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщил центральный главк СК в своем Telegram-канале.

Глава ведомства дал указание руководителям управлений по Республике Крым и Севастополю выяснить все обстоятельства случившегося и установить причастных к преступлению.

Покушение на Царева совершили в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него дважды выстрелили на территории санатория, где он проживает.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, политик находится в крайне тяжелом состоянии.

Уголовное дело Преступления ФСБ
27 октября 2023, 21:31
«Бил молотком в дверь». Соседи возможного убийцы родной матери рассказали о подозреваемом
Телеканал «360»
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Полиция задержала москвича, который убил и расчленил родную мать в ее квартире на Бирюлевской улице. «360» выяснил, что подозреваемый наводил ужас не только на свою родительницу, но и на весь дом.

Убил, расчленил и закопал Убийство в квартире жилого дома на Бирюлевской улице Москвы произошло в начале августа.

По данным столичного управления Следственного комитета , 50-летний москвич ударил по голове свою 76-летнюю мать. От удара женщина упала на пол и не подавала признаков жизни. Сын перенес тело матери в ее комнату и оставил там на три недели.

В конце августа мужчина завернул тело в кусок линолеума и вынес на пустырь. Там он закопал труп, предварительно отделив голову от туловища.

Возможно, это дело еще долго оставалось бы нераскрытым, если бы сам подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не рассказал о содеянном собутыльнику. Тот на следующее утро сообщил в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи осматривают место преступления и проводят экспертизы.

Терроризировал весь дом Как установили следователи, в прошлом мужчина неоднократно избивал свою мать во время ссор.

Конфликты у него были и с соседями. Жительница соседней квартиры рассказала, что подозреваемый всегда вел себя неадекватно, на него часто писали заявления в полицию. Мужчина избил одного из жильцов подъезда, а другим угрожал расправой.

«Он устроил тут погром, молотком бил мою дверь, вот это все молотком он сделал. В три часа ночи. Напугал мне детей. Вызывали полицию, писали на него заявление», - рассказала женщина.

По словам соседки, мать подозреваемого всегда всего боялась. Не здоровалась с соседями и, если видела кого-то в подъезде, сразу старалась спрятаться в квартиру. Только однажды она попросила соседей вызвать полицию, когда сын выставил ее из дома в шесть часов утра.

«Последний раз я ее видела в августе, когда мы писали на него заявление. Она выходила, просила, чтобы собутыльника ее сына, который находился в квартире, тоже забрала полиция», - рассказала женщина.

Возможно, именно эта ссора и привела к убийству.

Ранее подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку москвича, который убил своих родителей ради наследства.

Убийства Москва 2023
27 октября 2023, 20:06
СБУ назвали заказчиками покушения на Олега Царева
РИА «Новости»
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Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева является террористическим нападением. В общественного деятеля стреляли по указанию СБУ с целью ликвидировать. На это в своем Telegram-канале указал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Ему, как и Захару Прилепину, Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину, неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», - написал он.

Сенатор отметил, что сейчас Царев находится в реанимации и за его жизнь борются медики. С 2015 года украинский политик проживал в Крыму. Генеральная прокуратура Украины возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе «за призывы к ликвидации украинской государственности».

«Поэтому после начала СВО, которую поддерживал Олег Анатольевич, украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге - нанятый киллер и выстрелы из оружия», - добавил Бондарев.

Покушение на Царева совершили в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него дважды выстрелили на территории санатория. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело.

СБУ Преступления Украина
27 октября 2023, 19:18
Пытавшего огнем и гвоздями женщину екатеринбуржца отправили в СИЗО
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Жителя Екатеринбурга, который пытал огнем и гвоздями свою сожительницу, отправили в СИЗО. Мужчину обвинили в покушении на убийство и жестоком издевательстве над возлюбленной, сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Свердловской области.

«Суд, <…>, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», - указали в публикации.

Екатеринбуржца обвинили в совершении преступления по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.

Следователи выяснили , что в ночь на 25 октября 32-летний сварщик вывез пострадавшую в гараж. Там он прибил ее ступни к полу, облил бензином и поджег. По прошествии определенного времени мужчина потушил огонь и повез возлюбленную в лес. Там он хотел расправиться с ней окончательно.

В распоряжении «360» оказалось видео с началом поездки на несостоявшуюся казнь.

Однако обвиняемый не справился с управлением и попал в аварию, которая буквально спасла женщине жизнь. Преступник бросил машину и побежал прочь. Второй же участник ДТП оказал избитой первую помощь и вызвал скорую.

Ее доставили в больницу и определили в ожоговый центр. Врачи диагностировали многочисленные ожоги рук, ног, ягодиц и лица.

Через несколько часов после аварии злоумышленника поймали сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от места ДТП.

Убийства Суд СИЗО Екатеринбург Избиения Следственный комитет России
27 октября 2023, 18:27
Суд арестовал москвича, подозреваемого в убийстве отца
РИА «Новости»
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В Москве арестовали мужчину, избившего и задушившего отца в квартире дома на Ярославском шоссе. Против него возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина бил своего 61-летнего отца руками и ногами, а после этого обхватил его шею и стал душить, пока тот не умер.

Злоумышленнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и заключили его под стражу.

Ранее ярославский школьник получил срок за убийство 48-летнего мужчины на автобусной остановке. Суд отправил подростка на два года в воспитательную колонию.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023

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