Уголовное дело возбудили после обрушения горки с детьми в Хакасии

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Производство начали по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда.

По версии следствия, 23 декабря 2023 года более 10 детей играли на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан Усть-Абаканского района. Во время катания обрушилась посадочная платформа, несколько несовершеннолетних упали с трехметровой высоты. Две девочки сломали ноги, еще у одной ушибы, мальчик получил травму позвоночника.

Следователи установили, что дети играли на горке, хотя она не прошла сертификацию и не имела запрещающих ограждений.

Мать одно из детей рассказала «360» , что конструкция аттракциона была ненадежной.