Уголовное дело возбудили после обрушения горки с детьми в Хакасии
В Хакасии возбудили уголовное дело после обрушения горки, на которой несколько детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону и Красноярскому краю.
Производство начали по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда.
По версии следствия, 23 декабря 2023 года более 10 детей играли на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан Усть-Абаканского района. Во время катания обрушилась посадочная платформа, несколько несовершеннолетних упали с трехметровой высоты. Две девочки сломали ноги, еще у одной ушибы, мальчик получил травму позвоночника.
Следователи установили, что дети играли на горке, хотя она не прошла сертификацию и не имела запрещающих ограждений.
Мать одно из детей рассказала «360» , что конструкция аттракциона была ненадежной.