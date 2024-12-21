21 декабря 2024, 20:47

Уголовное дело возбудили после массового отравления хлором в Тюменской области

РИА «Новости»
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Парами хлора в бассейне в Тюменской области отравились 17 человек, в том числе 15 детей. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

Группа сибиряков приехала на базу отдыха недалеко от Тобольска.

После купания в бассейне 15 детей и две взрослые женщины почувствовали недомогание. Врачи госпитализировали их с подозрением на отравление парами хлора.

Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.

Отравление хлором может окончиться смертельно. Такой случай произошел в Ижевске в пансионате для престарелых. Три пенсионерки умерли после того, как их 82-летняя соседка растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки.

Уголовное дело Тюмень Дети Следственный комитет России
21 декабря 2024, 20:05
Бывшего замминистра просвещения задержали в Москве по делу о хищениях
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали бывшего заместителя министра просвещения России по подозрению в многомиллионном хищении средств из бюджета. Как сообщила пресс-служба МВД, экс-чиновника правоохранители остановили в одном из московских аэропортов, когда тот прилетел из-за границы.

По версии следствия, задержанный вместе с бывшим проректором подведомственного министерству института, а также руководителем и сотрудником компании, ответственной за подготовку кадров, похитили более 54 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Участники сговора заключили госконтракт для проведение стажировок педагогов в рамках федеральной программы. Но никаких мероприятий проводить не стали, а для отчета представили поддельные документы. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Московские следователи завели уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали трех участников коррупционной схемы. Сейчас они находятся под арестом. Уехавшего из России заместителя министра обвинили заочно и объявили в федеральный розыск. После его возвращения его задержали в аэропорту.

Задержания МВД РФ Коррупция Чиновники
21 декабря 2024, 12:00
Мошенники придумали новую схему с предложениями о работе
Unsplash
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Мошенники придумали новую схему, по которой угоняют аккаунты жертв в Telegram — теперь им предлагают высокооплачиваемую и престижную работу. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

По его словам, если жертва соглашается на предложение, ей создают учетную запись на поддельном сайте, затем будут давать задания, за которые пополняют так называемый внутренний счет. Но чтобы вывести деньги, потребуется либо заплатить комиссию, либо ввести данные банковской карты.

Егоров описал один из возможных сценариев. Жертве предлагают удаленно поработать оператором такси, но в конце рабочего дня говорят, что для вывода заработанных средств нужно открыть счет, заплатив первоначальный взнос. Картинка с распределением заказов, которую видит пострадавший, естественно, ненастоящая, добавил аналитик.

Кроме того, ссылки могут быть фишинговыми, и при переходе по ним можно потерять доступ к аккаунту, предупредил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин на прямой линии рассказал, как нужно поступать, если звонят мошенники.

Мошенники придумали новую схему, по которой угоняют аккаунты жертв в Telegram - теперь им предлагают высокооплачиваемую и престижную работу. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Telegram Мошенничество Работа Деньги
20 декабря 2024, 15:02
Отсидевшего педофила в Петербурге задержали за еще одно преступление
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В Санкт-Петербурге отсидевший педофил признался, что приставал к девочке в аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В 2017 году 50-летнего Дмитрия Зименкова приговорили к восьми годам колонии за преступление сексуального характера в отношении ребенка. В феврале этого года он вышел на свободу. Однако во время проверки полицейские узнали об еще одном преступлении Зименкова - 10 лет назад он приставал к девочке в аквапарке.

В итоге возбудили новое уголовное дело. Мужчину задержали.

«[Задержан] за то, что в 2014–2015 году в аквапарке приставал к девочке. [Познакомился] через ее маму, мы вместе работали в магазине», - сказал он полицейским.

Зименков признал вину и сознался в содеянном. Также в его доме провели обыск, в ходе которого забрали два мобильника, системный блок и запрещенные фото с участием детей.

Ранее мужчину, решившего изнасиловать семилетнюю девочку, посадили на 20 лет в Саратовской области. Злоумышленник попытался надругаться над ребенком в лесу, но прохожие задержали его и вызвали полицейских.

Уголовное дело Дети Преступления Педофилы Россия Мужчины
20 декабря 2024, 14:33
Суд арестовал машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском
РИА «Новости»
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Машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали на два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

«Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда», - заявила собеседница агентства.

Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух людей.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шестеро пострадавших в железнодорожной аварии под Мурманском, до сих пор в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 42 человека. Двое погибли.

Два поезда столкнулись во время прибытия состава на станцию Княжая. Из-за случившегося несколько вагонов сошли с рельсов. Внутри пассажирского состава находились 326 пассажиров.

Суд Здравоохранение Россия Мужчины Поезда Мурманская область

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