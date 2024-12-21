Уголовное дело возбудили после массового отравления хлором в Тюменской области

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Группа сибиряков приехала на базу отдыха недалеко от Тобольска.

После купания в бассейне 15 детей и две взрослые женщины почувствовали недомогание. Врачи госпитализировали их с подозрением на отравление парами хлора.

Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.

Отравление хлором может окончиться смертельно. Такой случай произошел в Ижевске в пансионате для престарелых. Три пенсионерки умерли после того, как их 82-летняя соседка растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки.