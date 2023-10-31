Уголовное дело возбудили после избиения подростка в Серпухове

По данным следствия, 29 октября группа подростков напала на своего сверстника. Несовершеннолетнего избили, притом беспричинно, происходящее сняли на видео и опубликовали в Сети. Расследование уголовного дела продолжается.

Участников нападения на юношу в Серпухове вычислили. Семьи подростков обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а школам, где они учатся, внесли представления из-за ненадлежащей работы.

Ранее «360» стало известно, что один из школьников, участвовавших в драке, является воспитанником детдома. Знакомый охарактеризовал молодого человека как буйного, отметив, что у того и раньше случались конфликты.