Уголовное дело возбудили после гибели мальчика под грудой снега в Кондрове

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«По версии следствия, семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши дома сошел снег. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи работают на месте происшествия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования семье мальчика. По его словам, скорая приехала через 14 минут после запала ребенка снегом, но спасти мальчика не удалось.