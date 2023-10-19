Уголовное дело возбудили по факту угроз военкору «Известий»

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В ведомстве напомнили, что неизвестные в Коммунарке испортили краской дверь в квартиру журналиста. Также злоумышленники разрисовали пол в подъезде. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

«Результаты расследования контролируются прокуратурой», - отметили в ведомстве.

По подозрению в преступлении правоохранители задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения.

Трушнин работает военкором и освещает ход событий в зоне специальной операции России на Украине. В прокуратуре предположили, что действия злоумышленников связаны с работой журналиста.