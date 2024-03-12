Уголовное дело возбудили по факту двойного убийства в Ленобласти

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями головы в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Все погибшие были близкими родственниками.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 50-летний житель поселка застрелил своих родителей. После этого он покончил с собой.

По версии канала, причиной могли стать жилищные проблемы. Ранее погибшие жили в бараке на несколько семей, но здание признали аварийным и расселили. Семья из родителей и взрослого сына не стала переезжать. Вместо этого они снесли часть барака и построили на его месте новый дом. Суд признал самострой незаконным и постановил выселить жильцов.