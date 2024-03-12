12 марта 2024, 05:14

Уголовное дело возбудили по факту двойного убийства в Ленобласти

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел трех местных жителей с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления СК Марию Добрынину.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями головы в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Все погибшие были близкими родственниками.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 50-летний житель поселка застрелил своих родителей. После этого он покончил с собой.

По версии канала, причиной могли стать жилищные проблемы. Ранее погибшие жили в бараке на несколько семей, но здание признали аварийным и расселили. Семья из родителей и взрослого сына не стала переезжать. Вместо этого они снесли часть барака и построили на его месте новый дом. Суд признал самострой незаконным и постановил выселить жильцов.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область Семья
12 марта 2024, 02:07
В Клину осудили предпринимательницу за хищение «сиротских» 32 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Клину приговорил индивидуальную предпринимательницу к шести годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Она признана судом виновной в совершении 46 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы», - уточнило ведомство.

По данным следствия и суда, в период с 2017 по 2021 годы она вместе со своими двумя подельниками разработала преступную схему по систематическому хищению бюджетных денег. В сговоре также участвовал директор МКУ «Центр проведения торгов» города Клин.

Осужденная и ее соучастники фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки, а затем завышали стоимость квартир, которые муниципальное образование приобретало в рамках госпрограммы «Жилище». Средства на покупку жилья сиротам выделяло подмосковное правительство.

Злоумышленники похитили около 32 миллионов рублей при заключении 46 муниципальных контрактов. Предпринимательница будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил мужчину , который убил таксиста, к 11 годам лишения свободы.

Клин Суд Дети Преступления Приговоры Бизнес Следственный комитет России Сироты
11 марта 2024, 21:11
Экс-главу «Ленфильма» Щербакова попросили арестовать заочно
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи попросил заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Материал в отношении Щербакова зарегистрировали в Тверском суде 11 марта. Дату рассмотрения ходатайства об аресте еще не назначили. Согласно судебной картотеке, экс-директора подозревают в вымогательство в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не уточнялись.

В феврале сообщалось, что генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня» МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно не сообщалось.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава».

Суд Россия
11 марта 2024, 17:06
Гражданина Южной Кореи впервые в России арестовали за шпионаж
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Впервые в России за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун», - указал собеседник агентства.

Корейца задержали во Владивостоке. Суд постановил заключить подозреваемого в шпионаже под стражу. Затем гражданина Южной Кореи этапировали в Москву, где с ним провели следственные действия.

В столице Лефортовский суд продлил срок заключения мужчине под стражу до 15 июня 2024 года. Если мужчину признают виновным в шпионаже, ему грозит заключение сроком до 20 лет.

Других подробностей источник не привел.

Недавно за госизмену в тюрьму отправили россиянина. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Когда обвиняемый занимался шпионажем, он являлся курсантом одного из командных училищ.

Уголовное дело Шпионаж Суд Россия Южная Корея
11 марта 2024, 11:32
Склонявший военных вступать в «Легион „Свобода России“» стал фигурантом дела о госизмене
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Известно, что злоумышленнику 39 лет. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина занимался тем, что склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину, чтобы там в составе «Легиона „Свобода России“»* принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило дело против хабаровчанина. Его задержали. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

* украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в РФ.

ФСБ

Новости по теме