Уголовное дело возбудили на последователя Тесака

Полицейские напали на жителя города Шатура в Подмосковье после того, как мужчина попытался забрать свою гражданскую жену из их машины. Об этом рассказал сам потерпевший Павел в беседе с «360».

Прогулка обернулась побоями По словам собеседника, происшествие началось с того, что его возлюбленную решили увезти сотрудники полиции. Они посадили женщину в служебный автомобиль. Причиной таких действий со стороны правоохранителей, как заявил Павел, стало желание его партнерши «погулять».

Как объяснил собеседник, вместе с его избранницей была подруга. Он попросил возлюбленную уйти с ним домой, однако женщина предпочла остаться на улице. В итоге оказалась в машине полиции.

«Я свою девушку просто забирал домой, у меня надзор с 10:00 до 18:00, я не мог находиться на улице, я хотел домой. <…> Она села в машину, я был против. Я ее взял за руки, хотел ее домой отвезти. Они (полицейские - прим. ред.) оттолкнули, начали избивать», - рассказал он.

Два нападения, травмы и гематомы Правоохранители избили Павла два раза. Сначала из-за ситуации с гражданской женой, а второе нападение случилось почти сразу после первого. Когда потерпевший опомнился и поднялся, то постучал ладонью по капоту полицейской машины. Тогда блюстители порядка напали на него снова, а потом скрылись с места происшествия.

В результате Павел получил гематому на голени, травму в области ребра, синяк на руке и опухоль на лице.

Потерпевший обратился в региональный следственный комитет из-за произошедшего. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Как рассказали в Telegram-канале подмосковной полиции, нападавших сотрудников уже уволили.

Руководство областного главка МВД России назначило проверку инцидента. До этого в сети опубликовали видеозапись с места происшествия. На ней видно, как люди в служебной форме избивают мужчину.