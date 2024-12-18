18 декабря 2024, 04:43

Уголовное дело возбудили из-за массового отравления детей в Архангельске

РИА «Новости»
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В Архангельске 20 несовершеннолетних пациентов отравились в ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница имени Выжлецова», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

«Следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», - уточнили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

Ведомство отреагировало на информацию из местных СМИ, сообщивших, что массовое отравление детей, предположительно, вызвано кишечной инфекцией.

Проверку также проводит региональная прокуратура.

Ранее семья в Липецке отравилась роллами и пиццой, заказанными в одном из городских ресторанов, и была госпитализирована в инфекционную больницу.

Уголовное дело Дети Больницы Архангельская область Следственный комитет России
18 декабря 2024, 04:25
Теракт в Москве сравнили с убийством начальника из Пентагона
РИА «Новости»
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Украинские спецслужбы убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова из террористических побуждений. Его устранение не имело значения для обстановки в зоне СВО. Американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Judging Freedom.

«Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <…> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы», - сказал он.

Риттер счел реакцию России на убийство генерала Кириллова оправданной. Он назвал подрыв актом терроризма, не имеющим никакого военного значения. Разведчик заявил, что Украина даже не старалась скрыть свою причастность к подрыву.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Злоумышленники подорвали оставленный возле дома на Рязанском проспекте заминированный самокат.

США Пентагон Терроризм Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 02:45
На Урале литейщик полгода снимал на скрытую камеру женщин в душевой
РИА «Новости»
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Сотрудник завода в Каменске-Уральском установил в женской душевой видеокамеру и в течение полугода снимал коллег. Слежка вскрылась, и теперь мужчине грозит наказание, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По словам пострадавших, 33-летний литейщик в августе приклеил скотчем камеру в женской душевой. Лишь в декабре одна из сотрудниц заметила ее и пожаловалась охране. Благодаря записям с заводских камер удалось вычислить, кто из мужчин бывал в чужой душевой.

Выяснилось, что литейщик снимал коллег и хранил записи в своем телефоне. Он во всем сознался. Правоохранители возбудили дело, а сотрудницы решили подать коллективный иск.

В Новосибирске посетители караоке-бара обнаружили камеры в женском и мужском туалетах. Администратор оправдался тем, что их установили предыдущие владельцы помещения.

Свердловская область
17 декабря 2024, 23:08
По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали катер и 23 автомобиля
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова о коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577», - указали в документах.

Кроме того, под арест подпали и 10 мотоциклов, принадлежащих Иванову. Среди арестованных автомобилей - Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG и многие другие.

Ранее следователи сообщили, что бывший замминистра пытался скрыть свое участие в коррупционных схемах и для этого переоформлял имущество на родителей, бывшую и нынешнюю жен.

Иванова обвиняют в создании преступной группы, крупных растратах и легализации денег банка «Интеркоммерц».

Суд Коррупция Аресты
17 декабря 2024, 21:23
Суд признал преступления нацистов в Кабардино-Балкарии геноцидом
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Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления нацистов на территории республики в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В суд обратилась прокуратура КБР, генпрокурор России Игорь Краснов подготовил и направил заявление. Надзорное ведомство предоставило доказательства того, что фашисты избивали партизан, мирных жителей и военнопленных, принуждали к непосильному труду, содержали в концлагере и отказывали в медицинской помощи. Во время оккупации погибли более четырех тысяч человек.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования. Он признал действия нацистов в КБР военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

Незадолго до этого Краснов выступил в Белоруссии на конференции по геноциду. Организаторы приурочили мероприятие к подписанию Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

Генпрокуратура РФ Вторая мировая война Суд

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