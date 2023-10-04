Уголовное дело об убийстве 26-летней давности раскрыли в Москве

04 октября 2023, 14:25
Фото: freepik.com
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В Москве раскрыли уголовное дело об убийстве 26-летней давности. Полицейские задержали двух мужчин, которые, предположительно, расправились с женщиной в конце 90-х, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что летом 1997 года на чердаке жилого дома в районе Перово на улице Плющева нашли труп женщины. На теле зафиксировали множество колото-резаных ран. Полицейские попытались найти убийц по горячим следам, но безрезультатно.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Начали отрабатывать разные версии произошедшего. Кроме того, сотрудники ЭКЦ МВД России провели несколько молекулярно-генетических экспертиз. В итоге правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых в Московской области.

«Двое мужчин 1978 и 1979 года рождения признали вину и раскаялись в содеянном. В настоящее время фигуранты переданы в следственные органы», - заключила Ирина Волк.

Ранее в Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве 27-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого преступника и выдвинули ему обвинение.

Убийства Москва 2023
«Приехали с битой и бутылкой мочи». Волгоградская модель обвинила дочь криминального авторитета в избиении
23 октября 2023, 13:46
Телеканал «360»
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В Волгограде бывшую жену блогера-миллионника Руслана Баргаева, модель и блогера  Елизавету Баргаеву избила битой и ударила электрошокером, по словам пострадавшей, дочь криминального авторитета. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей и высокой температурой. Она заявила «360», что родственники обидчицы просили забрать заявление из полиции.

«Когда в первый раз приехали, говорили, что найдут и убьют. Когда били во второй раз, говорили, что следующим будет травмат, пистолет, нож», - рассказала пострадавшая.

Семья нападавших Модель госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей, высокой температурой. Она написала заявление в полицию, и его, по словам девушки, передали в прокуратуру.

«Там просто одна из девиц - дочь криминального авторитета, сидит вся семья - и сын, и отец, и родственники. Они даже писали сообщения, дескать, забери заявление, не позорься, мы замнем все дело до возбуждения», - сказала она.

Камеры видеонаблюдения на парковке и в подъезде, по словам девушки, зафиксировали нападение, но она не сумела снять запись.

На Камчатке мужчина поругался с работницей пищеблока и избил ее под объективом видеокамеры. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

Гостьи с битой Конфликт модель назвала «женским» и бытовым - обе женщины наговорили друг другу лишнего. Она рассказала, что соперница со своей подругой нападали на нее трижды. Последние два случая произошли недавно, 17 и 19 октября, возле дома на Рионской улице Дзержинского района.

«Приехали с битой и бутылкой мочи», - сказала она.

Девушки постучались. Так как хозяйка не открыла, попросили соседа помочь - спрятали биту под курткой. Елизавета Баргаева открыла дверь, и на нее набросились. Сосед выгнал гостей, и тогда они отправили курьером две гвоздики с черной лентой.

Через день модель подкараулили возле дома, ударили электрошокером в живот и битой по рукам.

Драки Блогеры Избиения
Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области
23 октября 2023, 10:17
Пресс-служба МВД
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В Новгородской области задержали организатора подпольной нарколаборатории, в которой производили мефедрон в особо крупном размере. Сотрудники УФМС России изъяли 30 килограмм наркотиков и тысячу литров прекурсоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения службы.

«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.

До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.

Наркотики Россия
Четырех человек расстреляли на даче в Якутии
23 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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В городе Мирном возбудили уголовное дело об убийстве. Тела четырех человек нашли в дачном доме, сообщило Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.

В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.

Убийства Якутия Следственный комитет России
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина

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