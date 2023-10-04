Уголовное дело об убийстве 26-летней давности раскрыли в Москве
В Москве раскрыли уголовное дело об убийстве 26-летней давности. Полицейские задержали двух мужчин, которые, предположительно, расправились с женщиной в конце 90-х, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что летом 1997 года на чердаке жилого дома в районе Перово на улице Плющева нашли труп женщины. На теле зафиксировали множество колото-резаных ран. Полицейские попытались найти убийц по горячим следам, но безрезультатно.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Начали отрабатывать разные версии произошедшего. Кроме того, сотрудники ЭКЦ МВД России провели несколько молекулярно-генетических экспертиз. В итоге правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых в Московской области.
«Двое мужчин 1978 и 1979 года рождения признали вину и раскаялись в содеянном. В настоящее время фигуранты переданы в следственные органы», - заключила Ирина Волк.
Ранее в Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве 27-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого преступника и выдвинули ему обвинение.