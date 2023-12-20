Уголовное дело об избиении участника СВО в Петербурге переквалифицировали

По сообщению ведомства, доклад о расследовании уголовного дела представили председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, двое мужчин - уроженцы Абхазии и Грузии - напали на участника специальной военной операции с целью убийства. Они нанесли потерпевшему удары ногами и руками. Осуществить задуманное им помешали прохожие.

Конфликт в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел в понедельник, 18 декабря. 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. В ответ на это мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию. Уже через несколько минут нападавших удалось задержать.