Уголовное дело об экстремизме завели против главы узбекского землячества
Уголовное дело об экстремизме возбудили против главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост, который поставил под сомнение достоинство участников СВО. Фигуранта доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка ведомства.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктов „в“ частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - подчеркнули в СК.
По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина вместе с другими лицами разместили в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство россиян, в том числе и участников боевых действий. На тот момент фигурант находился на территории Московской области.
Недавно мужчину доставили в подразделение столичного СК. Следователи установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого, установят личности причастных к этому делу.
Ранее прокуратура запросила для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму.