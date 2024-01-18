Уголовное дело об экстремизме завели против главы узбекского землячества

Уголовное дело возбудили после появления в одном из Telegram-каналов информации о нарушении прав ученика и его сестры в Павловской гимназии в Истре. Об этом заявили в региональном ГСУ СК.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в комментарии «360» сообщила, что в курсе этой ситуации и находится на связи с СК и прокуратурой региона.

«На мой взгляд, это недопустимые вещи. Если факты подтвердятся, то это очень серьезный повод поговорить о самом учебном заведении и его руководстве», - указала уполномоченный.

В Павловской гимназии после появившихся публикаций заявили, что уже начали свое внутреннее расследование. О результатах пообещали сообщить позже.

«Если указанные факты подтвердятся, виновные понесут ответственность», - заверили представители учебного заведения в Telegram-канале.

Там же напомнили, что Павловская гимназия - «школа с историей, традициями и ценностями», а миссия ее - формировать поколение прогрессивных, разносторонне развитых, мыслящих молодых людей.

Как пояснили в ведомства, из публикации следовало, что сотрудники гимназии применили физическую силу против 11-летнего мальчика, а также оказывали моральное давление на ребенка. В результате ему пришлось обращаться за помощью к врачам.

«Отмечаются также факты противоправных действий в отношении сестры мальчика», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Теперь следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они уже провели прием родителей брата и сестры, которые учатся в этой гимназии, заключили в СК.

Проверку начала также прокуратура Подмосковья. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оценить работу должностных лиц учебного заведения, а после - при наличии оснований - принять меры реагирования.