Уголовное дело о продаже контрафактных лекарств возбудили в Москве

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По версии следствия, сотрудники фармацевтической фирмы в офисе на улице Маршала Рыбалко незаконно продали незарегистрированные и недоброкачественные лекарственные средства на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Планируется принять меры к установлению медицинских учреждений, в которые поставлялась данная продукция, в целях ее дальнейшего изъятия из оборота», - добавили в ведомстве.

СК начал расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступления и задержание причастных к нему лиц. Они также проведут судебные экспертизы для определения степени опасности для здоровья граждан и размера ущерба.

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предупредил о росте контрафакта после повышения ставок на акцизы.