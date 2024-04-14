14 апреля 2024, 22:04

Уголовное дело о покушении на убийство завели после массовой драки в Саратове

РИА «Новости»
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Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело после драки в Саратове. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Руководство регионального следственного управления доложило о ходе расследования в центральный аппарат СК РФ.

В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла массовая драка с участием как минимум 20 человек.

В толпу дерущихся въехал автомобиль Lada Priora, раскидывая людей в стороны. Потом машина врезалась в здание кафе, после чего покинула пешеходную зону. По словам очевидцев, до этого тот же автомобиль сбил 26-летнего мужчину. За рулем находился 22-летний молодой человек.

Саратов Драки Уголовное дело Машины Полиция Следственный комитет России
14 апреля 2024, 20:44
Оперативники начали поиск участников массовой драки на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Строительная площадка на востоке Москвы стала местом массовой драки группы мужчин. Для установки всех участников конфликта на место выехали оперативные службы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело о хулиганстве. Поисками всех причастных к совершению преступления занимаются следователи и сотрудники других оперативных служб города.

После задержания участников массовой драки также проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Массовую драку на улице Столыпина в Саратове прекратила въехавшая в толпу Lada Priora. Водитель легковушки целенаправленно старался задавить участников конфликта. После разгона хулиганов машина сдала назад, врезалась в здание кафе и скрылась.

Драки Уголовное дело СК РФ Москва
14 апреля 2024, 17:18
Раскрыта личность стрелка из петербургского ресторана «Мясо и хлеб»
РИА «Новости»
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Ранившим в ногу из травматического пистолета и избившим официантку в ресторане «Мясо и хлеб» на улице Ворошилова в Санкт-Петербурге оказался бывший помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Сенин. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, мужчина пришел в ресторан в минувшую пятницу, 12 апреля, и с порога начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения травматическим пистолетом.

В попытке успокоить дебошира ранение ноги получил 44-летний гость. Молодую официантку бывший помощник народного избранника оттаскал за шею.

Редакция опубликовала видео с моментом нападения и дебошем буйного посетителя.

Скрутили вооруженного мужчину прибывшие на место сотрудники полиции. Оружие у Сенина забрали.

В пресс-службе главка МВД сообщили, что после дебоша в заведении общественного питания завели уголовное дело о хулиганстве.

По данным журналистов, ранее экс-помощник депутата уже попадал в поле зрения правоохранителей по уголовным делам о наркотиках, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Криминальный багаж не помешал ему получить благодарность от областного парламента за безупречную работу.

В конце февраля сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу около ресторана на Лесной улице Москвы нетрезвого мужчину. По словам сотрудников заведения, стрелок вышел из заехавшей на территорию дворика заведения машины с громкой музыкой. После этого нетрезвый пассажир достал пистолет иначал палить в воздух.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба МВД РФ Рестораны
14 апреля 2024, 15:37
Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелкове мужчину
РИА «Новости»
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Суд в Щелкове отправил под арест мужчину, обвиняемого в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

«По ходатайству следствия суд избрал в отношении жителя поселка Монино меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи провели с обвиняемым ряд следственных действий, в том числе опознание. Специалисты назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и химическую экспертизы.

Вечером 10 апреля в Монине мужчина напал на молодую девушку и женщину и облил их ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ожогами лица, а девушка почти не пострадала. СК публиковал кадры допроса фигуранта.

Суд Больницы Мужчины Следственный комитет России
14 апреля 2024, 12:58
Блогеру Портнягину изберут меру пресечения 15 апреля
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Суд изберет автору YouTube-канала «Трансформатор» и предпринимателю Дмитрию Портнягину меру пресечения в ближайший понедельник, 15 апреля. Бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий его интересы адвокат Михаил Мушаилов.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный полностью признал свою вину и погасил задолженность вместе с накопившимися штрафами в минувшую пятницу, 12 апреля «Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера», - заявил Мушаилов.

Погашение задолженности Портнягина подтвердил подмосковный главк СК. В ведомстве заявили, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных денежных средств завели против предпринимателя и его супруги.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы пара не заплатила налоги на 124 миллиона рублей, из которых 91 миллион вывели на счета неизвестных фирм. По долгу накопились штрафы в 64 миллиона рублей.

Весь ущерб подозреваемые оперативно возместили.

Сам Портнягин заявлял, что основной долг погасил еще в 2022 году, а решение о штрафе обжаловал в арбитражном суде. Но после заведения уголовного дела погасил всю задолженность.

Штрафы Уголовное дело Суд Налоги Блогеры

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