Уголовное дело о похищении женщины возбудили в Саратовской области

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Дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Идет расследование, пропавшую ищут следователи и сотрудники МВД.

Речь идет о местной 47-летней предпринимательнице. До этого в социальных сетях сообщили, что женщину якобы похитили 22 сентября. Неизвестные в масках затолкали ее в белую Toyota RAV4 около 23:00 по московскому времени на Бульваре Роз, а затем увезли.

В начале сентября семейная пара пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре. Преступление предотвратил отец мальчика, прибежавший на крики детей во дворе.

В Калужской области продолжился судебный процесс над семьей Новиковых, похитивших ребенка прошлой осенью ради выкупа в полтора миллиона рублей. Следующее заседание состоится 29 октября.