Уголовное дело из-за кражи антикварного оружия возбудили в Москве

Читайте нас в:

По данным ведомства, в 2017 году 58-летний московский коллекционер решил продать антикварное оружие - палаш. Злоумышленники, которые взялись помочь мужчине, заявили, что нашли покупателя, и забрали историческое оружие якобы для демонстрации. Они пообещали перевести деньги на счет коллекционера после успешной сделки, но исчезли вместе с реликвией.

Когда заявитель понял, что его обманули, он обратился в полицию. Материальный ущерб составил более миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 59-летнего ранее судимого мужчину на 3-й Карачаровской улице. Экспертиза подтвердила, что изъятый палаш был предметом историко-культурного наследия России.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность, подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору для судебного рассмотрения.

Ранее петербуржец решил продать антикварный перстень за 300 миллионов долларов , чтобы перечислить деньги на восстановление Донбасса.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.