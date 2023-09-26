Уголовное дело из-за драки на детской площадке возбудили в Москве
Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в отношении мужчины, который ранее избил незнакомого человека на детской площадке. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“)», - уточнили в ведомстве.
Драка произошла в субботу, 23 сентября. Злоумышленник руками и ногами избил незнакомого мужчину на детской площадке во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте.
Следственный комитет России приступил к проверке всех обстоятельств дела.
Ранее по тому же адресу толпа избила мужчину из-за конфликта между детьми. Ему сломали нос и скрылись с места происшествия.
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