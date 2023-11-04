Уфимку обвинили в убийстве трехлетнего сына за громкий плач и непослушание

По версии следствия, женщина разозлилась на сына, когда тот громко плакал, не слушался и капризничал. Своим поведением ребенок мешал матери спать. Тогда она решила избить его в воспитательных целях, но не рассчитала силы, мальчик скончался.

После случившегося она попыталась избежать обвинения, поэтому сказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи установили настоящую причину смерти.

«Благодаря комплексу следственно-оперативных действий, проведенных следователями и криминалистами совместно с оперативниками, удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению», - сказано в сообщении.

В итоге уфимка призналась в содеянном. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Мурманске приговорил 25-летнего мужчину на 24 года лишения свободы за изнасилование и убийство восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка заявил в беседе с «360», что защита обжалует приговор, так как считает его недостаточно суровым.