Уфимку обвинили в убийстве трехлетнего сына за громкий плач и непослушание
Жительницу Уфы подозревают в избиении трехлетнего сына за плач и капризы, в результате чего мальчик скончался. Об этом сообщил Следственный комитет России по Республике Башкортостан.
По версии следствия, женщина разозлилась на сына, когда тот громко плакал, не слушался и капризничал. Своим поведением ребенок мешал матери спать. Тогда она решила избить его в воспитательных целях, но не рассчитала силы, мальчик скончался.
После случившегося она попыталась избежать обвинения, поэтому сказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи установили настоящую причину смерти.
«Благодаря комплексу следственно-оперативных действий, проведенных следователями и криминалистами совместно с оперативниками, удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению», - сказано в сообщении.
В итоге уфимка призналась в содеянном. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд в Мурманске приговорил 25-летнего мужчину на 24 года лишения свободы за изнасилование и убийство восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка заявил в беседе с «360», что защита обжалует приговор, так как считает его недостаточно суровым.