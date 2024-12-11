Уфимец сжег дом вместе с женой ради нового жилья

В январе прошлого года обвиняемый решил поджечь свой дом в селе Федоровка, пока выпивал со своей женой. Такое решение показалось мужчине подходящим, чтобы получить жилье получше от администрации города. Недолго думая, он облил старую одежду алкоголем, поджег ее и вышел наружу.

Свою супругу, которая была не в состоянии самостоятельно выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. В результате пожара женщина погибла.

Хоть поджигатель и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее московский суд осудил владельца сгоревшего хостела на пять лет колонии общего режима. В этом пожаре погибли восемь человек.