25 декабря 2023, 11:08

Уехавшая на дачу пенсионерка пропала без вести в Подмосковье

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Пенсионерка пропала в Московской области после того, как отправилась на дачу в Кашире. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Подмосковью в своем Telegram-канале.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски пропавшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят розыскные мероприятия.

На странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» указали, что пропавшую пенсионерку зовут Ольга Г. По данным волонтеров, женщину похитили на автомобиле с 14:00 до 16:00 часов 23 декабря. В «ЛизаАлерт» попросили водителей, проезжавших в этот период по дороге от станции Топканово до деревни Вослинка, предоставить записи с видеорегистраторов, поскольку они могут помочь найти пенсионерку.

Ранее жительница Волгограда пропала без вести на 20 дней. Женщина сообщила, что ее похитил неизвестный мужчина и заставлял работать в полях.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

Об исчезновении 70-летней матери в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы 23 декабря. В тот день пожилая женщина выехала из столицы в Каширу на электричке. Через несколько часов пенсионерка позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее, несколько раз ударил по голове и затащил в машину.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.

После исчезновения женщины в Ступине возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье организовали масштабные поиски про павшей с привлечением волонтерских организаций.

В главном управлении МВД России по Московской области «360» сообщили, что сотрудники ведомства тоже проводят разыскные мероприятия.

«После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа», - уточнили в подмосковном главке Следственного комитета.

МВД РФ Кашира Ступино Следственный комитет России
25 декабря 2023, 11:03
Красноярского подростка заподозрили в 350 сообщениях о ложном минировании
Пресс-служба МВД
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Подростка из Красноярского края задержали по подозрению в сообщениях о ложном минировании. По версии правоохранителей, с 2021 года парень совершил более 350 таких преступлений, информировала пресс-служба краевого управления МВД.

Сведения об опасном предмете в здании суда в поселке городского типа Шушенском поступило в дежурную часть МВД в середине декабря. Полицейские обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. По факту заведомо ложного сообщения возбудили уголовное дело. Оперативники установили и задержали подозреваемого, им оказался 17-летний житель села Нижний Суэтук.

Во время обыска у него изъяли банковские карты, сим-карту, планшет, ноутбук, телефон. Молодой человек признался, что делал ложные сообщения о минировании три года по заказу от третьих лиц за вознаграждение. Парень принимал заказы через мессенджер, а во время звонков использовал программу подмены голоса. С 2021 по 2023 год он сообщил о минировании в зданиях образовательных учреждений и учреждений органов государственной власти, в торговых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры по всей России.

Оперативникам предстоит «долгая и кропотливая работа» по установлению и документированию всех преступлений парня, отметили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма (статья 2017 УК РФ) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Подростка уже взяли под стражу.

МВД РФ Школьники Красноярский край
25 декабря 2023, 08:43
Полицейские-вымогатели в Нигерии остались без работы после встречи с туристом на велосипеде
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В Нигерии уволили двух полицейских, которые промышляли вымогательством. Их разговор с очередным пострадавшим попал в интернет, сообщил сайт The Punch.

Сотрудники полиции спецназначения Джимо Лукмон и Карим Фатай дежурили на дороге Мония-Исейин. Они остановили туриста из Нидерландов, который хотел на велосипеде пересечь границу, и потребовали у него денег за проезд. Разговор попал на видео и завирусился в интернете.

Правоохранители провели внутреннее расследование и выяснили, что их коллеги не впервые вымогали деньги у приезжих. Комиссар полиции штата Ойо Хамзат Адебола сообщил, что мужчин обвинили в превышении должностных полномочий и уволили.

В Турции закрыли бар Oasis на берегу Босфора, в котором вымогали деньги у клиентов. Мошенники приглашали туристов выпить, а потом требовали оплатить завышенный счет и угрожали.

Африка Коррупция Полиция
25 декабря 2023, 03:37
Против тюменского тренера-педофила возбудили 10 уголовных дел
РИА «Новости»
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Тюменский тренер батутного центра стал фигурантом 10 уголовных дел о надругательствах над детьми. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Следователи установили, что тренер батутного центра совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре. Также в августе 2023 года мужчина в своей квартире изнасиловал шестиклассницу», - рассказал источник телеканала.

Педофила задержали в августе этого года, 1 сентября арестовали и отправили в СИЗО, уточнил телеканал.

Ранее в Тюмени осудили мигранта, который домогался до второклассницы. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В Татарстане 43-летнего местного жителя осудили на 19 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательства к еще двум подросткам.

Этим летом петербургские полицейские задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 12-летнего школьника. В полицию обратилась мать ребенка, сообщив, что ее сын занимается карате в одной из спортивных школ на Ириновском проспекте.

Уголовное дело Тюмень Дети Педофилы
25 декабря 2023, 01:41
Появились кадры с места убийства эскортницы на востоке Москвы
Телеканал «360»
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Появились кадры с места убийства девушки в гостинице «Вечный зов» на Народном проспекте в районе Измайлово. Полицейские обнаружили тело жертвы в одной из комнат отеля.

Ранее мужчину арестовали за убийство 25-летней девушки в квартире на Мукомольном проезде Москвы. Девушка также работала проституткой. Своей жертве подозреваемый нанес множественные ножевые ранения.

Раненная девушка заперлась от буйного клиента в комнате и позвонила по видеосвязи совей знакомой с просьбой вызвать полицию. Но к моменту прибытия полицейских жертва была уже мертва. Нападавший попытался покончить с собой. Ему оказали медицинскую помощь.

На допросе мужчина признался, что совершил еще одно убийство и дал адрес отеля на востоке Москвы.

Скорее всего, это не первые преступления серийного убийцы. Возможно, он намеренно охотится на девушек по вызову. По данным Telegram-канала «112» в 2010 году подозреваемый ограбил и убил двух эскортниц в Санкт-Петербурге. Суд поместил мужчину в психиатрическую лечебницу, откуда он вышел в этом году.


По данным Telegram-канала Shot , убитая девушка была эскортницей. Убийца перерезал ей горло и скрылся с места преступления. На допросе подозреваемый заявил, что девушка предлагала ему наркотики, и из-за этого он вышел из себя.

Убийства Отели Преступления Мужчины Москва 2023

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