03 мая 2024, 14:59

Ударившего девочку в Люберцах мужчину арестовали

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Суд арестовал 33-летнего мужчину, которого подозревают в избиении девочки в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка также показала, что мужчина незаконно находился на территории России.

«Установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина», - указали в пресс-службе.

Подсудимый отказался давать показания. Против него могут возбудить уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Люберцы Суд Мужчины Избиения
05 мая 2024, 03:45
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с опросами
Unsplash
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Ложные соцопросы и маркетинговые исследования стали новым методом мошенников для взлома мессенджеров потенциальных жертв. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, аферисты научились использовать готовность граждан делится своим мнением по различным темам, и в результате не только создают психологический портрет собеседника, но и «вытягивают» из него нужную им информацию Кроме того, они предлагают перейти по ссылке на ресурс, где якобы проводится соцопрос, и получить за это денежное вознаграждение.

Он предупредил об опасности совершения таких действий.

«Это фишинг (вид интернет-мошенничества, который направлен на хищение конфиденциальной информации граждан - сведений о банковских картах, паролей, учетных записей и иных персональных данных - прим. ред.), который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале „Госуслуги“», - предупредил юрист.

Попавшиеся на эту уловку люди будут вынуждены оплачивать, например, оформленные на них по справке 2НДФЛ микрозаймы.

Мошенники обманули мать-одиночку , и теперь она задолжала банкам 12 миллионов рублей. В результате сложной схемы аферистов, на которую повелась женщина, она не только отдала свои деньги, но и набрала долгов у близких.

Мессенджеры Банки Опросы Мошенничество Россия Деньги
05 мая 2024, 00:16
Житель Карачаево-Черкессии пытался зарубить топором двух собак
Unsplash
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Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местный житель попытался убить кухонным топором двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию обратилась жительница Черкесска. Она сообщила, что мужчина жестоко обращался с животными во дворе многоквартирного дома на улице Космонавтов.

«В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, <…> используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным», - сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ангарске местный житель получил три года и два месяца лишения свободы за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил щенка с четвертого этажа балкона.

Уголовное дело Собаки Животные Мужчины
04 мая 2024, 21:25
Суд Брянска арестовал подростка по делу о терроризме
Pixabay
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Советский суд Брянска заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Подростка заключили под стражу на два месяца, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Юношу обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

Известно, что 15-летнего подростка завербовали в марте , после чего давали ему поручения. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов региона для украинских кураторов. Противоправные действия выявили сотрудники управления ФСБ по Брянской области. В отношении школьника возбудили уголовное дело.

Заключенные Уголовное дело Суд Терроризм Видео Школьники
04 мая 2024, 19:48
Загадочно пропавшую челябинку нашли мертвой
РИА «Новости»
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В Челябинске завершились поиски 39-летней Анны Сагдеевой, пропавшей при загадочных обстоятельствах полтора месяца назад. Тело женщины обнаружили 4 мая, сообщили в группе во «Вконтакте» «Легион-Спас».

«Найдена. Погибла», - написали волонтеры.

По правилам поисковых отрядов, обстоятельства и причины смерти пропавших не разглашаются.

Женщина бесследно исчезла 17 марта. По данным сайта kp.ru, о ее пропаже заявил в полицию экс-супруг. Он рассказал, что пытался найти жену самостоятельно, но безрезультатно. Поисками занялись активисты, бывший муж оказывал им всяческую помощь.

Жители Челябинска, которые знали семью, рассказали журналистам, что бывшие супруги часто ссорились. Один из конфликтов зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадры попал момент с избиением Сагдеевой ее бывшим мужем. У пары остался совместный ребенок.

Как сообщило издание Ura.ru , правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле найденной челябинки.

Ранее в Тульской области в машине нашли трупы двух мужчин. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Волонтеры Челябинск

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