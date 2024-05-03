Ударившего девочку в Люберцах мужчину арестовали

Ложные соцопросы и маркетинговые исследования стали новым методом мошенников для взлома мессенджеров потенциальных жертв. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, аферисты научились использовать готовность граждан делится своим мнением по различным темам, и в результате не только создают психологический портрет собеседника, но и «вытягивают» из него нужную им информацию Кроме того, они предлагают перейти по ссылке на ресурс, где якобы проводится соцопрос, и получить за это денежное вознаграждение.

Он предупредил об опасности совершения таких действий.

«Это фишинг (вид интернет-мошенничества, который направлен на хищение конфиденциальной информации граждан - сведений о банковских картах, паролей, учетных записей и иных персональных данных - прим. ред.), который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале „Госуслуги“», - предупредил юрист.

Попавшиеся на эту уловку люди будут вынуждены оплачивать, например, оформленные на них по справке 2НДФЛ микрозаймы.

Мошенники обманули мать-одиночку , и теперь она задолжала банкам 12 миллионов рублей. В результате сложной схемы аферистов, на которую повелась женщина, она не только отдала свои деньги, но и набрала долгов у близких.