01 марта 2024, 22:38

Ударил гирей, а потом ножом. Мать раненого мальчика рассказала подробности нападения на ее сына в Подмосковье

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В Подмосковье ученик седьмого класса во время прогулки напал на одноклассника с ножом и гантелей. Пострадавшего госпитализировали с травмой и многочисленными ножевыми ранениями. Мать мальчика в беседе с «360» поделилась подробностями произошедшего, а также рассказала о самочувствии своего сына.

При этом сын ей сказал, что не терял сознания, а только притворялся. Когда друг развернулся и ушел, он только через некоторое время выполз из канавы и как мог дошел до ближайшего дома.

«Там горел свет, он постучался и попросил помощи. Там была женщина с ребенком, она позвонила мужу, и они вызвали скорую и полицию. Потом они нас нашли», - рассказала женщина.

«Жертва» дружбы Собеседница «360» призналась, что не ожидала такого, ведь мальчики дружили много лет, вместе гуляли, праздновали дни рождения. Она не понимает, что могло двигать другом ее сына. Женщина добавила, что родители нападавшего до сих пор с ней не связались и не приносили извинений за действия своего сына.

О произошедшем они с мужем узнали от соседей. Ее супруг сразу поехал на место, а там уже были полиция и медики.

По словам собеседницы «360» эту ночь они вообще не спали, сильно нервничают, их просто трясет от переживаний.

От дружбы до поножовщины Женщина рассказала, что ее сын учится с нападавшим с одном классе, причем они давно дружат. Ей неизвестно, чтобы между ними когда-либо возникали конфликты. Сейчас ее сын находится в больнице. Они с мужем к нему приезжали, но с его лечащим врачом пока не успели поговорить, так как тот был на операции.

По словам собеседницы «360», у ее сына ножевые ранения в области груди, на спине между лопатками, ноги, а также насквозь была проткнута правая рука. Само нападение произошло во время прогулки мальчиков в окрестностях поселка Доброволец.

По словам ее сына, друг сначала ударил его гирей по голове, затем повалил на снег, начал избивать, а потом достал нож. Она думает, что ее ребенок закрывался руками, поэтому по ним и попало. После этого нападавший дотащил ее сына до канавы и сбросил в нее, так как мальчик был весь мокрый, в тине и грязи.

Дети Больницы Скорая помощь Школьники Поножовщины Полиция
01 марта 2024, 20:16
Мужчину убили в драке с поножовщиной на парковке у ТЦ в Ногинске
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Драка с поножовщиной произошла на парковке одного из торговых центров на Комсомольской улице в Ногинске. Участниками стали две компании мужчин. В результате один из них погиб, второй попал в больницу, сообщили в региональном главке МВД. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Информация о побоище на парковке у ТЦ поступила днем в дежурную часть МУ МВД России «Ногинское». На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

По данным ведомства, драку устроили две компании. Во время конфликта два человека получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников потасовки.

Драки Поножовщины Полиция
01 марта 2024, 12:53
Мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга все деньги и квартиру
РИА «Новости»
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Более восьми месяцев мошенники удерживали на крючке 75-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге доверчивая женщина отдала злоумышленникам все накопления и деньги, которые получила от продажи квартиры. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов рублей. Подробности рассказала «Фонтанка».

Изначально мошенники названивали пожилой женщине на телефон, сообщая, что на ее имя пытаются взять кредит. Но каждый раз она отказывалась разговаривать, понимая, что таким образом ее пытаются обмануть. Тогда злоумышленники пошли на неожиданный шаг и прислали к пенсионерке курьера с якобы официальным документом.

Доверившись поддельной печати, пенсионерка четыре раза снимала накопления с банковского счета и отдавала на руки приезжавшим курьерам. В ответ они отдавали ей бланк с уведомлением о том, что деньги перевели на «безопасный счет.

Осознав, что жертва полностью в их руках, мошенники снова позвонили пенсионерке и заявили, что деньги ушли на помощь украинским боевикам. Чтобы не подпасть под уголовное дело, женщина перевела 100 тысяч рублей на продиктованный номер.

После ее уговорили продать квартиру, которую якобы выставили на торги, и даже дали телефон агентства недвижимости. Еще до последнего подписания пенсионерку попросили переехать якобы в оплаченную гостиницу. Собрать вещи и доехать до нового места ей помогла некая девушка. Ей пенсионерка и передала полученные за проданную недвижимость более девяти миллионов рублей.

На этом мошенники не остановились. В ходе очередного звонка они сообщили, что деньги за квартиру случайно ушли на другой счет, поэтому необходимо прислать еще 1,6 миллиона рублей. Доверчивая пенсионерка оформила кредиты и отдала деньги очередному курьеру.

Сейчас она живет в гостинице. Полицейским женщина рассказала, что сотрудники банков предупреждали ее не совершать необдуманных поступков, но она считала, что действует верно.

Группу телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге. При помощи «серых» сим-карт они выманили у россиян и вывели за границу более 150 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество
01 марта 2024, 11:07
Кокаин на 165 млн рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга
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Крупную партию кокаина общим весом 11 килограмм на 165 миллионов рублей обнаружили в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабанду выявили сотрудники Балтийской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС.

Наркотики выявили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена. Брикеты со спрессованным белым порошком были в коробке с бананами.

Вещество отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что это кокаин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В начале февраля в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о пресечении контрабандного канала поставки кокаина из Латинской Америки.

Причастных к этому преступников задержали, изъяв у них свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей.

Наркотики
01 марта 2024, 10:18
Теневых банкиров задержали в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров, которые совершили незаконные банковские операции на общую сумму не менее 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей.

«Комиссионное вознаграждение превысило девять миллионов рублей», - уточнила Волк.

Оперативники задержали трех фигурантов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В середине октября в Нижегородской области задержали банду обнальщиков. Теневые банкиры занимались незаконной деятельностью с 2018 по 2023 годы. В общей сложности они украли 27 миллионов рублей.

Уголовное дело Россия

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