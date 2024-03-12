Учительница из США забеременела от 12-летнего ученика

По информации издания, 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, среди которых - пять случаев растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, два пункта изнасилования, совершенного авторитетным лицом, два случая давления на свидетеля и другие обстоятельства.

Согласно телефонному разговору, который прозвучал в суде 3 октября, женщину также подозревали в сексуальном насилии над одним из школьников, которому в тот момент было 12 лет. Позднее она заявила, что беременна от него.

Ранее суд в Москве дал американцу 21 год колонии за изнасилование несовершеннолетних сыновей. Мужчина совершал это неоднократно, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.