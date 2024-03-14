Учитель информатики в Пензе сознался в отправке дикпика в чат школьниц

Преступление произошло летом 2023 года. Учитель информатики средней школы № 71 отдыхал на даче в садовом товариществе «Родник», наткнулся в интернете на Telegram-чат учащихся и отправил туда фото своих гениталий. Девочки пожаловались родителям, началось разбирательство.

После скандала стало известно о еще одном преступлении. Одна из выпускниц рассказала, что этот же педагог совратил ее в лаборантской. На тот момент девочке исполнилось 15 лет, она училась в восьмом классе.

Возбудили уголовное дело. Мужчина, по информации канала, сознался в совращении малолетней и распространении порнографии. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

В США учительницу приговорили к пяти годам условно за связь с 16-летним школьником. Виктория Фаулер, преподававшая математику, признала вину.