02 августа 2024, 12:45

Участнику захвата ростовского СИЗО вынесли приговор по первому делу

РИА «Новости»
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Южный окружной военный суд приговорил Даниила Камнева, выжившего захватчика заложников в ростовском СИЗО-1, к 23 годам колонии за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину признали виновным в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году, участии в экстремистской группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, финансировании терроризма и хранении взрывчатых веществ. Он признал вину. Прокурор просил назначить 28 лет лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», - объявил судья.

В июне мужчина вместе с другими заключенными участвовал в захвате двух заложников в ростовском СИЗО-1 - начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство преступников ликвидировали. Камнев получил серьезные ранения и впал в кому, но выжил.

После выписки из больницы его увезли в Таганрог.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Суд ФСИН Терроризм Преступления Приговоры СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
02 августа 2024, 13:15
Пожелавшего стать наемником ВСУ россиянина приговорили к 6,5 года колонии
РИА «Новости»
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Приговор в 6,5 лет колонии строгого режима получил россиянин, пытавшийся выехать из России на Украину для пополнения рядов наемников украинской армии. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчину задержали на границе в июле прошлого года.

Следователи завели против задержанного уголовное дело о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того подсудимого обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Попытка адвокатов несостоявшегося наемника обжаловать приговор полностью провалилась. Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил решение Верховного суда Крыма без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В конце июля житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии по обвинению в государственной измене. По версии следствия, он готовился примкнуть к украинским боевикам, а перед этим собирал координаты промышленных объектов города для наведения беспилотника.

Уголовное дело Суд Крым ФСБ
02 августа 2024, 13:07
Адвокат рассказал о планах «лесопаркового маньяка» после освобождения
РИА «Новости»
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В Челябинской области вышел на свободу Алексей Корочкин, прозванный «лесопарковым маньяком». Он отбыл 20-летний срок, но своей вины в преступлениях не признал. Его адвокат Дмитрий Кривошеев заявил 360.ru, что потребует возобновить дело из-за новых обстоятельств.

Вины Корочкин по-прежнему не признал и решил подать апелляцию. Кривошеев объяснил, что для этого нужно добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам и отмены приговора.

«Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрется, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять», - заявил адвокат.

Он уточнил, что следователи возбуждали два дела. По одному Корочкину вынесли приговор. Второе приостановили в связи с неустановлением лица и сдали в архив.

«Есть второе дело, которое лежит в архиве. По поводу убийства остальных шести. <…> Такая вот бредовая ситуация - преступление совершено одним и тем же лицом, но приговор в отношении Корочкина и другое дело, где не установлено лицо», - заявил защитник.

Осужденный отбывал наказание в ИК-6 Копейска. В 2004 году его признали виновным в двух эпизодах из серии убийств и изнасилований в одном из парков Челябинска. По версии следствия, бывший военный, охранник ЮУрГУ Корочкин нападал на влюбленные пары. В СМИ его прозвали «лесопарковым маньяком».

Защитник подтвердил, что утром 2 августа Корочкин освободился из колонии. Он полностью отбыл 20-летний тюремный срок. Кривошеев сообщил, что мужчина пока не готов общаться с прессой.

Уголовное дело Убийства Преступления Тюрьмы Приговоры
02 августа 2024, 13:02
Мужчина погиб от рук двух женщин в Сочи
РИА «Новости»
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Две туристки на набережной в Сочи убили мужчину, после чего сбросили окровавленное тело на пляж. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Позднее труп обнаружили другие отдыхающие. Очевидцы отметили, что после убийства женщины продолжили гулять за ручку по курорту. Полицию к месту ЧП вызвали шокированные отдыхающие.

По предварительным данным, жертвой стал 45-летний мужчина. Правоохранители по подозрению в убийстве по горячим следам задержали 30-летнюю жительницу Смоленской области и 20-летнюю девушку из Подмосковья. Свидетели видели, как они сначала громко ругались с жертвой, после чего нанесли ему множественные ножевые ранения и сбросили с подпорной стены на пляж в Вардане.

Ранее житель Московской области отрезал девушке голову , попытался сбежать и попал под машину. Подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

Убийства Сочи Женщины Мужчины
02 августа 2024, 09:41
«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу на Урале
РИА «Новости»
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Осужденный на 20 лет за убийства нескольких человек Алексей Корочкин вышел на свободу из колонии в Копейске, полностью отбыв срок. Об этом сообщил местный сайт 74.ru.

Его увезли до того, как журналисты смогли задать какие-либо вопросы.

В 2004 году отставного военного Алексея Корочкина, работавшего охранником, обвинили в нападениях на влюбленных, уединявшихся в Челябинске в парке недалеко от памятника Курчатову.

Такие нападения происходили часто. Мужчин преступник убивал, а женщин насиловал. Корочкина обвинили в двух подобных эпизодах. Сам он так и не признал вину и заявлял, что будет добиваться оправдания. В СМИ его прозвали «лесопарковым маньяком».

В июне стало известно, как сложилась судьба после освобождения у «пермского людоеда» Михаила Малышева, вышедшего на свободу в 2022 году.

Убийства Челябинск

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