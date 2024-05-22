22 мая 2024, 10:51

Участников вооруженной разборки в Москве задержали

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Оперативники разыскали участников драки со стрельбой на улице Медынская в Бирюлево Западном. Полиция задержала семь человек, сообщило УВД по ЮАО Москвы.

«Задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», - заявила пресс-служба.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Розыск остальных участников потасовки продолжили.

По версии следствия, две группы мужчин сошлись на улице Медынская вечером 21 мая. Один из участников конфликта ранил оппонентов ножом, а затем выстрелил из травматического пистолета.

К приезду полиции на месте происшествия остались только двое пострадавших. Их госпитализировали с ножевыми ранениями. Возбудили уголовные дела по статьям 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК России «Хулиганство».

Драки Уголовное дело Стрельба Москва
22 мая 2024, 06:14
Украинской шпионке в Забайкалье вынесли приговор
РИА «Новости»
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Забайкальский краевой суд признал местную жительницу виновной в госизмене и приговорил к 12 годам колонии общего режима. ФСБ сообщило, что она докладывала украинским спецслужбам о передвижениях российских военных.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена», сообщил «Интерфакс». Суд признал женщину виновной в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Следствие выяснило, что она собирала и передавала своему куратору информацию о передвижении воинских соединений, готовившихся к отправке в зону проведения спецоперации.

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Приговор вступил в силу.

В Крыму по аналогичному обвинению осудили пять человек. За сотрудничество со Службой безопасности Украины мужчин приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии.

Шпионаж Суд ФСБ
21 мая 2024, 23:48
Прокурор попросил 11 лет колонии для актрисы Искандер по делу о наркотиках
Freepik
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Актриса театра и кино Рамиля Искандер (Хисамова) может отправиться за решетку на 11 лет. Такой срок запросил гособвинитель для заслуженной артистки, обвиняемой в покушении на особо крупный сбыт наркотиков.

Следующее заседание по делу назначили на 10:30 по московскому времени в понедельник, 27 мая, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Тогда актриса сможет выступить с последним словом.

«Гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - уточнил собеседник агентства.

По восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима запросили для двух ее соучастников.

Кроме того, прокурор попросил конфисковать у актрисы в доход государства автомобиль Subaru Forester и два мобильных телефона, которые она использовала в своей преступной деятельности. У ее соучастников - по одному телефону.

Четвертого фигуранта уже приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Актрису арестовали прошлой осенью, а в марте 2024 года Первомайский районный суд Пензы оставил ее в СИЗО, продлив арест.

Наркотики Приговоры Актеры
21 мая 2024, 22:50
Уголовное дело возбудили после стрельбы и поножовщины на юге Москвы
РИА «Новости»
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Московские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в столице. В результате конфликта пострадали два человека.

Пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины, уточнила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Группа мужчин, находясь на улице Медынской в городе Москве, в ходе конфликта произвела выстрелы, предположительно, из травматического оружия в сторону своих оппонентов, а также применили нож. После чего скрылись с места происшествия», - сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, а также допрашивают свидетелей. Принимаются меры, чтобы установить всех участников конфликта.

До этого в столичном ГУ МВД заявили, что в перестрелке участвовали 15 человек, есть задержанные. По информации московской прокуратуры, во время драки прозвучало не менее трех выстрелов, причем ведомство отметило, что стрелявшие действовали по предварительному сговору.

Ранее очевидец драки сообщил, что сначала группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне недалеко от проезжей части. Потом он услышал звуки, похожие на выстрелы. После этого одного из драчунов занесли в машину, которая уехала, другие мужчины разбежались.

Уголовное дело Стрельба Преступления Поножовщины Следственный комитет России Москва
21 мая 2024, 21:58
Замдиректора завода ОПК задержали в Брянской области
Пресс-служба Следственного комитета
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ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его подозревают в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.

«Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению акционерного общества <…> с мая 2019 года по сентябрь 2023 года незаконно получил от представителей коммерческих организаций денежные средства в общей сумме более 490 тысяч рублей», - сообщило следственное управление СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, деньги переводились на банковскую карту подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах». Суд избрал ему меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий.

В следственном управлении добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания.

Ранее главного борца с коррупцией по Свердловской области задержали в Екатеринбурге.

Уголовное дело Коррупция СК РФ

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