09 июля 2024, 17:30

Участников «шариатского патруля» задержали в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность так называемого «шариатского патруля». В пресс-службе МВД по региону сообщили, что всего задержали 10 жителей республики в возрасте от 26 до 54 лет.

«Участники так называемого „шариатского патруля“ на территории городского поселения Тырныауз и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», - передали в министерстве.

Злоумышленники терроризировали людей, оказывая психологическое давление, а также избивали своих жертв палками. Пострадали минимум 14 человек. Правоохранители возбудили два уголовных дела: одно по статье «Создание экстремистского сообщества» на организатора «шариатского патруля», второе - на остальных за участие в сообществе.

Ранее группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации экстремистского сообщества. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей. В закрытых чатах преступники обсуждали предстоящие нападения.

Уголовное дело Экстремизм
09 июля 2024, 17:48
Более 100 дагестанцев попали в тюрьму за «поиски израильтян» в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах». Об этом заявил МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил об антисемитских протестах в Махачкале, когда митингующие взяли штурмом аэропорт из-за самолета из Израиля.

«Сто сорок человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», - указал он.

Магомедов отметил, что по делу о беспорядках в городе в октябре 2023 года к ответственности привлекли 1200 человек. Агрессивные протестующие тогда заблокировали взлетно-посадочную полосу и устроили самовольный досмотр прибывающих пассажиров в поисках израильтян.

Глава республики Сергей Меликов назвал людей, которые устроили дебош в аэропорту, трусами и предателями.

Израиль Дагестан Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины
09 июля 2024, 13:59
Ректор Балтийского федерального университета попался на взятке
РИА «Новости»
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Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, сумма взятки составила около 700 тысяч рублей. На месте работают следователи.

Официальных комментариев от прокуратуры или Следственного комитета пока не поступало. Информации на сайте вуза о произошедшем также нет.

Федоров возглавляет университет с 2019 года, до этого был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Является доктором философских наук.

Ранее в Новочеркасске передали в суд дело преподавателя , которого обвинили в получении взяток от студентов.

Вузы Студенты Калининград
09 июля 2024, 12:04
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину
РИА «Новости»
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Обвиняемый в убийстве мужчины на улице Алексея Свиридова частично признал вину и добавил, что планировал преступление пять лет. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу Москве.

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого на почве личных неприязненных отношений», - сообщили в пресс-службе.

Убийство произошло 6 июня. По данным следствия, обвиняемый не менее пяти раз выстрелил из автомата АКС-74У в своего знакомого, отчего тот погиб на месте. Обвиняемый попытался скрыться, но его настигли на Матвеевской улице. После этого он минимум четырежды выстрелил в полицейских, однако его задержали.

Следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за поджог общежития в Москве, в результате которого погибли семь человек.

Убийства Следственный комитет России Москва
09 июля 2024, 10:24
Был знаком с жертвой. Обвиняемый в убийстве скейтера на западе Москвы объяснил свои мотивы
РИА «Новости»
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Обвиняемый в убийстве скейтера Константина Балишанского рассказал, что пошел на этот поступок из-за личной неприязни. Об этом сообщили Telegram-канале московской прокуратуры.

«Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему», - указали в ведомстве.

По данным следствия, убийство произошло 6 июня на улице Алексея Свиридова. Обвиняемый выстрелил в жертву, попав пять раз. После этого злоумышленник попытался скрыться, при задержании сопротивлялся, в результате чего сам получил ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, совсем недавно мужчина вышел из комы.

Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителя. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Также специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Как рассказывали 360.ru свидетели убийства, вооруженный мужчина начал беспорядочную стрельбу, спустя время убежал во дворы. Сначала столичная прокуратура рассматривала одной из версий произошедшего конфликт на поче ревности. У мужчины нашли в квартире магазины от автомата Калашникова и военную форму.

Убийства Мужчины Москва

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