Участников банды, более 20 лет убивавших людей на заказ, задержали в России

Подозреваемые причастны более чем к 30 резонансным преступлениям. В их числе - убийство советника министра путей сообщения, которое произошло в 2022 году, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году.

Лидером банды, в которую входили около 20 человек, оказался бывший российский военнослужащий, он долгое время проживал на Украине. Для координации действий членов ОПГ главарь приезжал в Россию. В его подчинении находились действующие сотрудники МВД, Госавтоинспекции, ВС России, гражданские лица.

ОПГ сформировали в конце девяностых. Ее члены совершали преступления столичном регионе и Калужской области, Красноярском крае, других субъектах России.

Весной задержали лидера и шестерых участников банды, им предъявили обвинения. Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. В начале декабря силовики задержали еще восемь человек. Сейчас с ними проводят следственные мероприятия.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД. Его заподозрили в причастности к нелегальному игорному бизнесу.