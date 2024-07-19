19 июля 2024, 16:08

Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы запросили сроки

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Прокуроры запросили для пяти обвиняемых по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года от семи до 10 лет лишения свободы. Заседание прошло в Армавирском городском суде Краснодарского края, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что четыре обвиняемых проходят по уголовному делу о массовых беспорядках с погромами и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Еще одного подсудимого обвинили в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, который находился при исполнении.

В ходе погромов участники беспорядков повредили имущества воздушной гавани на сумму более 24 миллионов рублей. В беспорядках пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе добавили, что рассмотрение других уголовных дел, заведенных против участников погромов, начнется в ближайшее время в судах Краснодарского и Ставропольского краев. В частности, суть Усть-Лабинска рассмотрит продление ареста восьми арестованных жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках.

Погром в аэропорту Махачкалы спровоцировали разошедшиеся по Telegram-каналам слухи, что в республику прилетят израильтяне. Часть протестующих взяла с собой палестинские флаги. В ходе беспорядков их участники перекрыли взлетную полосу воздушной гавани и не давали выйти пассажирам прилетевших самолетов.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Дагестан Суд Самолеты Беспорядки Краснодарский край
19 июля 2024, 15:07
Журналисту WSJ Гершковичу вынесли приговор по делу о шпионаже
РИА «Новости»
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Обвиняемого в шпионаже в пользу американских спецслужб журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

В ходе разбирательства своей вины журналист не признал. Прокуратура требовала назначить подсудимому наказание в 18 лет.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, американский журналист занимался сбором секретных данных о предприятии оборонно-промышленного комплекса России. По неподтвержденным данным, речь шла об «Уралвагонзаводе».

До начала судебного разбирательства Гершкович находился под арестом в Лефортовском суде Москвы.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем». При этом глава государства не исключил, что освобождение журналиста возможно, если западные партнеры сделают необходимые шаги.

Шпионаж Приговоры Задержание Эвана Гершковича
19 июля 2024, 15:04
«Мурашки по коже». Соседка — о травившем мать и отчима в Балашихе
РИА «Новости»
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Травивший мать и отчима житель Балашихи внешне ничем не выделялся и казался адекватным. Об этом 360.ru рассказала соседка подозреваемого Екатерина.

«Знаю про ситуацию. Это полный ужас, как так можно поступить со своими родителями? Я его только видела иногда, вроде нормальный, адекватный парень. Удивилась, мол, как может так поступить? Говорю сейчас - и мурашки по коже. Родителей всегда нужно любить», - сказала она.

СК по Московской области сообщил о задержании в Балашихе 25-летнего молодого человека, который в течение шести месяцев подсыпал отраву в пищу матери и отчима.

Пара почувствовала неладное и обратилась в больницу за помощью. Кроме того, пострадавшие установили скрытую камеру в квартире и обнаружили, что яд им подмешивает сын. Против отравителя завели дело по статье о покушении на убийство.

Следственный комитет России
19 июля 2024, 14:56
Профессора РУДН Станишевского задержали по делу о мошенничестве
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Силовики задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ученый проходит фигурантом дела о мошенничестве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По открытым данным, Станишевский - доктор химических наук и профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Также он выступает экспертом в проведении государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. В июне этого года получил звание почетного работника сферы образования России.

В октябре прошлого года фигурантом дела о мошенничестве стал ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин. Головинский суд Москвы по ходатайству следователей арестовал ученого.

По предварительным данным, ученого и еще шесть человек обвинили в растрате 210 миллионов рублей из государственного бюджета, выделенных на создание вакцины от анаплазмоза овец. Но никакого препарата специалисты не представили.

Источник агентства уточнил, что сейчас со Станишевским проводят следственные действия в рамках уголовного дела.

«Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста», - заявил собеседник.

Мошенничество Ученые Россия Технологии Наука
19 июля 2024, 14:31
Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали на два месяца
РИА «Новости»
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Суд арестовал заместителя генерального директора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислава Дымнича на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дымнича обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками хотел получить деньги от организации, занимающейся капитальными ремонтами домов в Московской области, за покровительство при исполнении и оплате договоров.

О задержании чиновника стало известно накануне.

Ранее в Москве арестовали бывшего начальника городского департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на получение взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам арестованный вскоре изъявил желание отправиться в зону спецоперации , подчеркнув, что это никак не зависит от результатов судебного разбирательства.

Задержания Суд Коррупция Чиновники

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