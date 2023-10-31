Участника украинских «кибервойск» задержали в Кузбассе за госизмену

«В городе Белово Кемеровской области - Кузбассе пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России», - отметили в ведомстве.

Задержанный через мессенджер вступил в киберподразделение, которое работало в интересах украинской разведки. Подозреваемый совершал хакерские атаки на российские информационные ресурсы. Его действия, как уточнили в ФСБ, нарушили работу объектов критической инфраструктуры страны.

У подозреваемого нашли и изъяли средства вычислительной техники и связи. Также специалисты Федеральной службы безопасности собрали данные, подтверждающие его антироссийскую работу. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. Подозреваемого арестовали.

Бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского ранее признали виновным в госизмене. Предприниматель публиковал в интернете посты с экстремистскими призывами и пытался поступить на службу в ВСУ. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.