Участника нападавшей на прохожих в Белгороде банды арестовали

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 19-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта.

Во время слушания обвиняемый сообщил, что ранее уже проходил по делу о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время он учится в местном политехническом колледже.

Сторона защиты настаивала об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам молодой человек отметил, что предотвращал удары от других людей, а также всегда спрашивал о состоянии пострадавших.

Однако следствие парировало, что причастность подозреваемого подтвердили другие фигуранты дела, жертвы нападений и свидетели.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых группа подростков в Белгороде набрасывалась на прохожих , после чего избивали их на камеру. Всего правоохранители в рамках дела задержали шесть человек, среди них четверо - несовершеннолетние.