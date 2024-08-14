14 августа 2024, 19:31

Участника картеля со 100 кг наркотиков задержали в Москве

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Организатора схемы контрабандной доставки в Россию партии наркотиков весом в 100 килограммов отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, такое решение вынес Подольский городской суд Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что арестованный состоял в организации, которая перевозила через государственную границу наркотические прекурсоры в бутылках и тубусах. В качестве курьера группировка использовала иностранца. Он не подозревал о содержании груза и привез наркотики на своей машине.

В момент передачи запрещенных веществ сотрудники Московской таможни ФТС задержали организатора схемы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки. Расследование уголовного дела Московско-Ярославская транспортная прокуратура взяла под свой контроль.

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали жителя Нижневартовска, организовавшего в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. В руки силовиков зельевар попался с поличным, когда пытался продать очередную партию запрещенных веществ.

Наркотики Суд Прокуратура РФ Таможня Контрабанда Аресты Москва
14 августа 2024, 00:45
Тело пропавшего в июне DJ Pealot нашли в Карелии
РИА «Новости»
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В Карелии обнаружили тело пропавшего полтора месяца назад диджея из Санкт-Петербурга Максима Ананьина. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину его смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина пропал 30 июня в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского района. Следком сообщил, что тело 50-летнего петербуржца нашли 12 августа в лесном массиве возле поселка Лумиваара.

«С целью установления точной причины гибели следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, организованы иные проверочные мероприятия», - сообщила пресс-служба.

Покойным оказался 50-летний Ананьин, известный как DJ Pealot и страдавший эпилепсией. Сайт 47news сообщил, что он пропал во время музыкальноо фестиваля Air.

В конце июля в Карелии произошло еще одно ЧП. Вода размыла перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили «Известия». Погибли три человека.

Санкт-Петербург Музыка Следственный комитет России Шоу-бизнес Республика Карелия
13 августа 2024, 20:32
Экс-сотруднику ФСБ отменили приговор за взятку в 160 млн рублей
РИА «Новости»
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Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Экс-офицера осудили на девять лет за взятку в 160 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении. После этого уголовное дело отправили на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

В апреле Царегородцева признали виновным по статье о получении взятки. Его лишили звания майора и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев покровительствовал группе хакеров, обещая им прекратить уголовное преследование.

В общей сложности он получил 160 миллионов рублей. На эти деньги купил земельные участки, дома и автомобили. Бывшего сотрудника УФСБ арестовали весной 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили местного жителя, который представлялся полковником ФСБ.

Он получал взятки от коммерсанта.

Уголовное дело Суд ФСБ Приговоры Хакеры
13 августа 2024, 16:44
Оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z оставили в колонии-поселении
РИА «Новости»
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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, которого ранее осудили на три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу», - указали в инстанции.

В суде напомнили, что Неустроев в апреле 2023 года возле одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге «высказал угрозы» в адрес 11-летнего мальчика. Причиной агрессивного поведения стало то, что ребенок шел в шапке с символом специальной военной операции - буквой Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд Екатеринбург
12 августа 2024, 21:37
«Мавроди в юбке». Парикмахер из Дагестана обманула на клиентов и коллег на миллионы рублей
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Парикмахер из дагестанского города Избербаш Раиса Магарамова обманула около 100 человек, предлагая якобы выгодно вложиться в бизнес. От ее действий пострадали коллеги, друзья и клиенты. В беседе с 360.ru пострадавшие рассказали, как попались на уловки подозреваемой.

По словам одной из пострадавших, она познакомилась с Магарамовой в 2019 году в ее салоне красоты, когда пришла в качестве клиента. Между женщинами быстро установились дружеские отношения.

«В 2021 году Магарамова взяла у меня в долг 35 тысяч евро, чтобы вложить их в строительный бизнес. Выяснилось, что выплачивать она ничего не хотела и только кормила обещаниями. В итоге я узнала, что по этой схеме Раиса действовала уже давно. Мавроди в юбке», - отметила собеседница 360.ru.

Другая пострадавшая рассказала, что знакома с подозреваемой около 13 лет. За это время женщина занимала Магарамовой разные суммы денег, которые больше не увидела. По ее словам, от рук парикмахера пострадали не менее 100 человек.

Похожая история произошла и с другой жительницей Дагестана. Женщина познакомилась с Раисой в 2013 году. Та предложила ей вложить деньги в бизнес под процент. В итоге, получив миллион рублей, парикмахер перестала общаться и долг не отдавала.

Бывшая коллега Магарамовой также дала ей деньги под проценты в 2014 году и свои кредитные карты на сумму 300 и 400 тысяч рублей.

«Она их не закрывала и сумма долга увеличивалась. Потом Раиса попросила деньги под проценты. Она обещала их приумножить, но, в итоге, не вернула», - отметила женщина.

По данным источника 360.ru, следователи возбудили уголовное дело по девяти фактам мошенничества. Его расследование продолжается. В понедельник, 13 августа, мошенница предстала перед судом.

Ранее в Красноярском крае задержали жителя Железногорска, который обманул более 30 человек на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Долги Уголовное дело Дагестан Мошенничество Женщины Деньги

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