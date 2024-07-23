Участника драки около школы в Кореновске арестовали

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В публикации ведомства отметили, что 21 июля в отдел МВД по Кореновскому району поступили данные о потасовке рядом с учреждением. На место ЧП оперативно выехали полицейские.

«Местный житель пояснил, что неизвестный человек в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения. Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина 2004 года рождения», - заявили в сообщении пресс-службы.

В отношении правонарушителя составили административный протокол о хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ареста на пять суток.

Ранее группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его шофера в Самаре. После драки иностранцы убежали.