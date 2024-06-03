Участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году
Участника вооруженного нападения банды Шмиля Басаева на Буденновск в 1995 году задержали правоохранители. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Во время нападения участники банды уничтожили и повредили 198 машин, от огня пострадал Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домов. Ущерб собственникам превысил 95 миллионов. неденоминированных рублей.
Зоева задержали при содействии сотрудников МВД и ФСБ. После заключили под стражу. Сейчас специалисты продолжают устанавливать его роль в устойчивой вооруженной группе.
Расследование уголовного дела продолжается, заключила Петренко
Зоева обвинили в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.
В банду Басаева он вступил в первой половине 1995 года. Вместе с другими боевиками принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений, подчеркнула Петренко.
В частности, 14 июня того же года Зоев вместе с другими злоумышленниками с оружием, гранатами и взрывными устройствами устроили нападение на жителей и организации Буденновск.