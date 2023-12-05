05 декабря 2023, 11:55

Участник СВО на Сахалине получил шесть лет тюрьмы за уход из воинской части

РИА «Новости»
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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру, который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным в преступлении по части пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца». Он 4 июля оставил расположение подразделения в ДНР и ровно через два месяца самостоятельно пришел в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

В суде заявили, что офицер сделал это для уклонения от службы и участия в боевых действиях, «из личной трусости» и ради отдыха. Мужчина два месяца проводил время по своему усмотрению. После возвращения и до суда он находился под подпиской о невыезде.

Военнослужащего приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима и лишению воинского звания гвардии ефрейтор. После заседания его взяли под стражу.

К двум годам 10 месяцам колонии приговорили сахалинского военного, который отказался ехать в зону проведения спецоперации, сообщили «Известия». Суд посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что офицер проигнорировал приказ в период частичной мобилизации.

Суд Военные Приговоры Армия
05 декабря 2023, 11:35
Мужчина попытался ограбить комиссионный магазин в Москве
РИА «Новости»
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Мужчина в маске, перчатках и капюшоне попытался ограбить комиссионный магазин на северо-западе Москвы, однако бдительный сотрудник заведения вовремя успел среагировать. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленник подошел к стойке администратора и со словами «Это ограбление!» стал угрожать работникам магазина пистолетом и перцовым баллончиком. Мужчина потребовал отдать ему два ноутбука и все денежные средства.

Сотрудник магазина успел вовремя нажать кнопку тревоги. Злоумышленник заметил это, поэтому экстренно покинул место преступления. Чтобы отвести от себя взгляды, он поменял свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой. После этого он отправился домой.

После задержания 30-летний подозреваемый объяснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер матери. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил ограбить заведение, потому что возможности выкупить технику у него не было.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“) и с учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже. Мужчина зарезал своих родственников, а чтобы обеспечить себе алиби инсценировал ограбление. Он вынес из квартиры деньги и золотую цепочку и скрылся.

Прокуратура РФ Ограбления Кражи Москва 2023
05 декабря 2023, 10:30
Ювелир в Италии отбился от грабителей и сел в тюрьму на 17 лет
Global Look Press
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В Италии вынесли приговор ювелиру Марио Роджеро, который убил двух грабителей и ранил третьего. Суд отказался считать его действия самообороной и назначил 17 лет тюрьмы, сообщила газета Corriere della Sera.

Дом и магазин 68-летнего мастера находятся в коммуне Гринцане-Кавур, приговор вынесли в городе Асти, административном центре региона Пьемонт. Суд присяжных признал Роджеро виновным в двойном умышленном убийстве и покушении на убийство.

Гособвинитель просил посадить его в тюрьму на 14 лет с учетом смягчающих обстоятельств, но ювелира приговорили к 17 годам и обязали выплатить семьям потерпевших 460 тысяч евро компенсации.

В апреле 2021 года грабители ворвались в ювелирный магазин. Когда они попытались скрыться, Роджеро выстрелил из револьвера. Джузеппе Маццарино и Андреа Спинелли погибли, Алессандро Модика получил ранение в ногу и скрылся, но через несколько дней полиция задержала его.

Действия ювелира отказались считать самообороной и обвинили в незаконном хранении оружия. Адвокаты заявляли, что он действовал жестоко из-за прошлого опыта - в 2015 году мужчину ограбили и сильно избили.

На сторону ювелира встал вице-премьер Маттео Сальвини. Он написал в соцсети X (бывшем Twitter), что тот оборонялся, и в тюрьме должны сидеть другие люди. Сам Марио Роджеро заявил о торжестве преступности.

Во Франции к пожизненному заключению приговорили родителей 13-месячного ребенка, который умер от истощения и побоев.

Италия Убийства Суд Ограбления Приговоры
05 декабря 2023, 09:04
Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка в Туле задержали и госпитализировали
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Тульской области.

«Подозреваемого в убийстве малолетнего задержали. Его госпитализировали в медучреждение. Следователи СК после оказания необходимой помощь проведет следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Тело ребенка 2022 года рождения с ножевым ранением нашли в одном из домов в Туле в понедельник. Следком по Тульской области сообщал, что подозреваемым оказался отец мальчика. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее Следком опубликовал кадры с места происшествия. Отца ребенка обнаружили в нескольких километрах от дома.

Газета «Известия» уточняла, что в момент совершения преступления мама, бабушка и дед ребенка находились на работе.

Убийства Дети Следственный комитет России
05 декабря 2023, 09:00
Башкирский школьник ударил ножом ученика из-за ревности
РИА «Новости»
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В башкирском селе Кармаскалы школьник на перемене ударил другого ученика ножом-мультитулом в живот. Пострадавший получил легкую травму, его жизнь вне опасности. Правоохранители начали проверку, сообщила администрация Кармаскалинского района.

Конфликт произошел в школе № 2. Сначала мальчики выясняли отношения в мессенджере, потом встретились на перемене и поругались. Словесная перепалка переросла в поножовщину.

«Один из ребят ударил второго мультитулом. Этот многофункциональный инструмент используется в робототехнике. Удар им мальчик нанес в область живота», - сообщили власти.

Пострадавший получил легкую травму. Ее обработали и отправили мальчика долечиваться амбулаторно. Районная администрация заявила, что прокуратура и правоохранительные органы организовали проверку. Протокол рассмотрят на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Школьники поспорили из-за девочки - учащейся той же школы, сообщило МВД по Республике Башкортостан. Пострадал восьмиклассник 2009 года рождения, нападавший 2010 года рождения учился в седьмом классе.

Башкирия Школьники Поножовщины

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