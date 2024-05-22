Участник налета на дом создателя программы «Куклы» получил 8,5 года колонии
Щербинский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима одного из обвиняемых в нападении на дом создателя юмористической программы «Куклы». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд признал виновным Артемия Леонидовича Байбикова в совершении преступления по статье „Разбой в особо крупном размере“», - заявили в инстанции.
Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Нападение на дом создателя «Кукол» Василий Григорьева в Новой Москве произошло в январе 2022 года. В нем приняли участие три человека, которые прибрели форму спецподразделения ФСБ, светошумовые гранаты и охолощенное оружие. Опасаясь за свою жизнь, Григорьев передал злоумышленникам порядка 13,9 миллиона рублей.